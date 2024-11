Movimento 5 Stelle: “Dato locale positivo, considerate anche le recenti polemiche del segretario Pd” – AUDIO

Il Movimento 5 Stelle ottiene a Piacenza il 3,47%. Un dato senza dubbio deludente che rispecchia il trend regionale. Fabio Magistrati, coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle, commenta così i dati.

“Tutti i dati ampiamente prevedibili, nessuno penso si aspettasse che De Pascale facesse meno di così. La regione è storicamente amministrata dal centrosinistra e ci aspettavamo di confermare. Per la prima volta anche il 5 Stelle fa parte della coalizione e d’altra parte, come sempre, la provincia di Piacenza ha un altro colore politico”.

“Il risultato è in linea con il risultato, anzi leggermente superiore a quello delle scorse regionali. Noi le scorse regionali correvamo da soli, nella provincia di Piacenza il risultato fu leggermente inferiore a quello che c’è finora. Nel resto dell’Emilia Romagna c’è stato invece un leggero calo e questo peraltro ci rincuora per certi versi perché c’è stata della polemica nei giorni scorsi, soprattutto da parte del segretario del Partito Democratico, che non accettava di buon grado evidentemente il fatto che il Movimento 5 Stelle di Piacenza su alcune tematiche locali, come quello dei privati nell’ospedale, della Piazza Cittadella, della Statale 45 esprime la propria opinione senza farsi condizionare da quella che è un’alleanza”.