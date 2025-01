Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink spegne dieci candeline: si alza il sipario 2025 sulla formazione Donne Juniores piacentina

Un’attività arrivata in doppia cifra, un progetto che prosegue con ambizione e voglia di far bene in una categoria internazionale che rappresenta il trampolino di lancio verso il mondo delle “grandi” del pedale. Si alza il sipario sulla stagione 2025 della Bft Burzoni VO2 Team Pink, società piacentina che anche quest’anno sarà in gruppo nella categoria Donne Juniores con la propria formazione.

Per la realtà presieduta da Gian Luca Andrina, prosegue l’impegno totalmente dedicato al ciclismo giovanile femminile e che quest’anno vedrà una ricorrenza speciale: il decimo anno di attività per una società nata nel 2016 e capace subito di ritagliarsi un ruolo importante nel panorama italiano, togliendosi anche soddisfazioni internazionali in maglia azzurra.

Sfruttando la settimana di vacanze scolastiche, la Bft Burzoni VO2 Team Pink ha affrontato il tradizionale ritiro di inizio anno, ospitato quest’anno da Castagneto Carducci (Livorno). Dodici le “panterine” in rosa quest’anno, con l’unica assenza giustificata in Toscana, quella di Elisa Bianchi (campionessa italiana Allieve 2008), impegnata nel ciclocross. Una formazione estremamente giovane in categoria, con ben 10 ragazze al primo anno che affiancano le uniche due confermate, la padovana Linda Sanarini e la cuneese Camilla Bezzone.

Le dichiarazioni

“Tagliamo un traguardo importante – le parole del presidente Gian Luca Andrina – non è facile essere qui, vuol dire che abbiamo fatto nel corso del tempo scelte corrette puntando a mantenere solo la categoria Juniores femminile, proponendo un’attività di qualità che abbraccia non solo il calendario italiano ma anche quello internazionale. Il primo marzo faremo la presentazione ufficiale a Piacenza, mentre il 4 maggio organizzeremo la tradizionale gara in linea per Donne Juniores a Gossolengo”.

Oltre a una serie di collaborazioni radicate sul territorio per il vivaio, la Bft Burzoni VO2 Team Pink continua a essere la formazione “Devo” del Team dsm-firmenich PostNL, realtà World Tour. Un’impostazione professionale, dunque, che non si esaurisce in questa prestigiosa collaborazione confermata dall’anno scorso. “Quest’anno – spiega il team manager Stefano Solari – abbiamo scelto di avere una preparatrice del calibro di Silvia Epis e due ragazzi che analizzano i dati, integrando il nostro staff per avvicinarsi il più possibile al controllo delle performance delle ragazze. Vedremo se questo modello vicino al professionismo funzionerà anche nella categoria Donne Juniores”.

E ancora…

Due i direttori sportivi: Vittorio Affaticati, confermato e storica “guida” nel team, e la new entry Krizia Corradetti, marchigiana classe 2004 per un ulteriore tocco “pink” nello staff che comprende anche due preziosissime collaboratrici come Daniela Veneziani e Sun Ning.

“Abbiamo una squadra molto giovane – commenta Affaticati – con sole due ragazze del secondo anno, ma siamo competitivi su tutti i campi, avendo in rosa passiste, scalatrici e velociste. Oltre a far bene nella corsa di casa, i principali obiettivi saranno il campionato italiano su strada e a cronometro oltre a ben figurare nelle esperienze internazionali che vivremo”.

“Con le ragazze – aggiunge Krizia Corradetti – abbiamo iniziato a lavorare da metà novembre con un primo collegiale giù di sella per conoscersi e stringere legami, poi dopo un mese abbiamo fatto un altro mini ritiro di due giorni, iniziando a pedalare insieme e verificando anche le posizioni in bicicletta. In questa settimana di ritiro in Toscana ci concentreremo sul fare volume alternato all’intensità. La nostra stagione partirà il 9 marzo con la prima gara a Nonantola per poi fare l’esordio internazionale a Cittiglio il 16 marzo”.

La rosa 2025 della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Camilla Bezzone (2007, confermata)

Elisa Bianchi (2008, dalla Flandres Love)

Agata Campana (2008, dall’Eletta Trentino Cycling Academy)

Giulia Casubolo (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Giulia Costa Staricco (2008, dalla SC Cesano Maderno)

Sofia Delle Fontane (2008, dalla Vangi Ladies Cycling M.C. Team)

Giulia Franceschini (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Asia Magagnotti (2008, dal Veloce Club Borgo)

Alessia Orsi (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Martina Orsi (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Matilde Rossignoli (2008, dalla Gs Luc Bovolone)

Linda Sanarini (2007, confermata)

Presidente: Gian Luca Andrina

Team manager: Stefano Solari

Direttori sportivi: Vittorio Affaticati, Krizia Corradetti

Meccanici: Andrea Massari, Lorenzo Zeffirini

Dirigenti accompagnatrici: Daniela Veneziani, Sun Ning