Ciclismo – Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto) in evidenza in pista a Dalmine

Piazzamento infrasettimanale in pista per il Cadeo Carpaneto, protagonista mercoledì al velodromo di Dalmine (Bergamo) nel Trofeo Hobby Bike. Nella gara per Allieve, sesto posto per la varesotta Martina Barbiero.

Allieve Dalmine

1° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

5° Giorgia Tagliavini (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto).