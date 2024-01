Ciclismo – Si alza il sipario sulla stagione 2024 della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Avanti tra tradizione e novità, con passione, ambizioni e voglia di crescere. Si alza il sipario sulla stagione 2024 della Bft Burzoni VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che continua la propria avventura nel ciclismo giovanile femminile a cui dedica il 100% degli sforzi economici e organizzativi. Come nel 2023, la società presieduta da Gian Luca Andrina allestirà la formazione Donne Juniores (oltre ad avere una rete di collaborazioni per lo sviluppo del vivaio), guidata dai confermati direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati. A Capodanno, sfruttando la settimana di vacanze scolastiche, è scattato il tradizionale ritiro di Riotorto (Livorno), dove fino al 7 gennaio pedaleranno le “panterine”, con una rosa 2024 che comprende undici ragazze.

La squadra

Ben otto sono le confermate dalla scorsa stagione e dunque pronte al secondo anno in categoria (classe 2006): le reggiane Linda Ferrari e Giorgia Tagliavini, le piemontesi Anita Baima e Marisol Dalla Pietà, la veneta Asia Sgaravato, la laziale Eleonora La Bella, l’abruzzese Francesca Sorgi e la toscana Letizia Tasciotti, quest’ultima impegnata solamente nel settore pista. Tre invece i volti nuovi, tutti al primo anno (classe 2007): il tris di new entry è composto dalla veneta Linda Sanarini, dalla toscana Maddalena Simeoni e dalla piemontese Camilla Bezzone.

“Il blocco di confermate crea una bella base di esperienza nelle gare, oltre a essere un punto di riferimento per le ragazze del primo anno arrivate nel nostro team. In questo primo lungo ritiro 2024 possiamo mettere le basi per questa stagione, amalgamare il gruppo e approfondire maggiormente le reali capacità delle ragazze. Chi affronterà il secondo anno si deve confrontare con un cambiamento fisico e mentale e mettersi nuovamente alla prova, mentre i primi anni sono da scoprire al di là del palmarès individuale, in quanto c’è il passaggio di categoria. In primis saranno le ragazze stesse a scoprirsi e noi essere bravi a capire le loro caratteristiche. Nel complesso, la rosa è molto competitiva a livello italiano, ma dovremo metterci del nostro affinché il gruppo sia il più affiatato possibile per trasferire già nelle prime competizioni il nostro alto potenziale”.

Fa eco il collega Vittorio Affaticati

“Il nostro esordio sarà il 10 marzo a Formigine, che precede di una settimana il debutto internazionale a Cittiglio. Parteciperemo al ricco calendario italiano e saremo al via anche in alcune gare a tappe all’estero tra Olanda (fine aprile), Francia (inizio maggio) e Spagna (fine luglio)”.

Le parole del presidente Gian Luca Andrina

“Con orgoglio teniamo alti i colori di Piacenza e dell’Emilia Romagna. L’accordo con il Team dsm firmenich è per noi un motivo di prestigio e questa collaborazione con una realtà World Tour è uno stimolo a migliorarsi sempre di più e ci responsabilizza a fare sempre meglio, sempre cercando di garantire affidabilità, serietà e professionalità a cui abbiamo sempre puntato in questi anni nel nostro settore. Ringrazio tutti gli sponsor, in particolare la Bft Burzoni che come nel 2023 sarà il main sponsor della formazione. Fare attività in Italia e all’estero comporta la necessità di risorse importanti, ma allo stesso tempo garantiamo a chi ci sostiene la possibilità di veicolare i loro marchi attraverso un team che in questi anni sta facendo bene nella propria missione”.

Quindi conclude

“Quest’anno, la nostra gara di Gossolengo passerà da marzo a maggio (domenica 26) nell’ottica del cartellone di eventi aspettando il Tour de France a Piacenza. Stiamo pensando anche a una semitappa a cronometro sabato 25 per dar vita a una mini-challenge”.

La rosa 2024 della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Anita Baima (2006, confermata)

Camilla Bezzone (2007, dalla Gb Junior Team Piemonte)

Marisol Dalla Pietà (2006, confermata)

Linda Ferrari (2006, confermata)

Eleonora La Bella (2006, confermata)

Linda Sanarini (2007, dalla Scuola Ciclismo Vo’)

Asia Sgaravato (2006, confermata)

Maddalena Simeoni (2007, dalla Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

Francesca Sorgi (2006, confermata)

Giorgia Tagliavini (2006, confermata)

Letizia Tasciotti (2006, confermata)

Presidente: Gian Luca Andrina

Team manager: Stefano Solari

Direttori sportivi: Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati

Meccanici: Andrea Massari, Lorenzo Zeffirini

Accompagnatori: Daniela Veneziani, Sun Ning.