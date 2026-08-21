Festival del pensare contemporaneo, online il programma: dal 9 settembre le prenotazioni per alcuni incontri

E’ online, al link pensarecontemporaneo.it/programma, il calendario completo degli incontri della 4° edizione del Festival, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre prossimi a Piacenza con l’anteprima, nella serata di mercoledì 23 settembre in piazza Cavalli, dedicata agli Italian Podcast Awards.

Dagli inizi di settembre sarà in distribuzione il libretto che riporta tutti gli appuntamenti legati dal tema portante scelto per il 2026 – “Attraversiamo” – ma già via web, come l’anno scorso, è possibile creare la propria “mappa” degli eventi da non perdere: basta cliccare sull’icona del cuore per memorizzarli nell’elenco dei preferiti, mentre dal simbolo del calendario li si aggiunge facilmente alla propria agenda telematica. Occorre semplicemente registrarsi al sito pensarecontemporaneo.it: un’operazione immediata, da effettuare di nuovo anche per chi già possedeva un account personale legato alle precedenti edizioni.

Prenotazioni: come e quando

Gli incontri contrassegnati dal lucchetto e dalla scritta “ingresso su prenotazione” (una decina, sugli oltre 60 che compongono il mosaico della 4° edizione), richiedono al pubblico interessato di riservare il posto, sino ad esaurimento delle disponibilità: una scelta necessaria per conciliare l’affluenza prevista e la capienza delle sale, ricordando che le prenotazioni apriranno, esclusivamente online tramite il sito del Festival, alle ore 15 di mercoledì 9 settembre. Per entrare sarà sufficiente mostrare l’e-mail di conferma ricevuta se la procedura è andata a buon fine, presentandosi però entro e non oltre i 15 minuti prima dell’inizio, termine trascorso il quale le persone eventualmente in coda all’ingresso potranno accomodarsi seguendo l’ordine di arrivo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con la sola eccezione dei due spettacoli che riportano, accanto al titolo, l’icona del biglietto: anche in questo caso, sarà possibile l’acquisto a partire dalle ore 15 del 9 settembre.

L’accessibilità per le persone con disabilità

Tutte le location scelte per il Festival del Pensare Contemporaneo sono accessibili. Come sempre, è prevista la possibilità di ricevere assistenza per le persone che hanno disabilità motorie o visive. Da giovedì 24 settembre a domenica 27, dalle 9 alle 19, sarà attivo il numero 339-3593962: chiamando o inviando un messaggio Whatsapp in cui si illustrano le proprie esigenze – con almeno sei ore di anticipo rispetto all’evento che si desidera seguire – sarà possibile riservare un posto per sé e per un accompagnatore. I volontari saranno sempre a disposizione all’arrivo e durante lo svolgimento degli incontri.

Sotto il profilo dell’accessibilità, intesa nell’accezione più ampia del termine, gli eventi che prevedono la presenza di un relatore internazionale offriranno – come indicato dal simbolo delle cuffie auricolari – la traduzione simultanea.

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