Pistola in pugno minaccia la cassiera, rapina in un supermercato di Strada Valnure: indagini in corso

Rapina nella serata di ieri in un supermercato di Strada Valnure. Un uomo, armato di pistola, ha minacciato una cassiera e si è fatto consegnare il denaro presente nella cassa, per poi fuggire.
I fatti sono avvenuti intorno alle 20.30. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore si è avvicinato alla cassa e, mostrando l’arma, ha intimato alla dipendente di consegnargli i soldi. Sotto la minaccia della pistola, la donna ha quindi dato al malvivente alcune banconote, per un bottino complessivo di poche centinaia di euro.
Ottenuto il denaro, l’uomo si è rapidamente allontanato dal supermercato, facendo perdere le proprie tracce. Una volta cessato il pericolo, i dipendenti hanno dato l’allarme chiamando la polizia.
Sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e identificare il responsabile della rapina.