Schianto nei pressi di Gazzola, auto si ribalta in un campo: ferito un 70enne

Incidente stradale nella mattinata di oggi nei pressi di Gazzola. Due auto si sono scontrate mentre transitavano in località Balletta e, in seguito all’impatto, una delle vetture è uscita di strada ribaltandosi.
Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi. Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure a uno dei conducenti, un uomo di 70 anni, che è stato successivamente trasportato al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertarne le cause.