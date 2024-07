Ciclismo su pista – In Germania scattano gli Europei Juniores e Under 23 con VO2 Team Pink protagonista

Settimana internazionale per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, reduce dal podio sfiorato a Massa Finalese con il quarto posto di Eleonora La Bella nella corsa modenese per Donne Juniores.

Da domani a domenica, infatti, la realtà piacentina sarà rappresentata da tre “panterine” in azzurro agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Cottbus (Germania). Nella categoria Donne Juniores, in pista con l’Italia saliranno le classe 2006 Asia Sgaravato (veronese) e Anita Baima (torinese), oltre alla 2007 Linda Sanarini (padovana).

Le parole alla vigilia di Asia Sgaravato

“Sono consapevole di essere arrivata con una buonissima condizione e ringrazio i miei direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati. Ci tenevo molto, mi sento relativamente tranquilla e prenderò ciò che viene. Di certo, darò il massimo: ci tengo a far bene e non nego che una medaglia sia il mio obiettivo per questa rassegna continentale”.

La coetanea torinese Anita Baima, invece, è campionessa del mondo in carica nell’Eliminazione Donne Juniores, specialità dove nel 2023 è stata anche argento europeo, mentre la scorsa stagione le aveva regalato anche il secondo posto iridato nello Scratch.

Racconta Anita Baima

“In questi Europei spero di potermi confermare e onorare al meglio non solo la maglia azzurra, ma anche la casacca iridata. Sono molto contenta di essere stata convocata nonostante anche quest’anno mi sia rotta la clavicola, ma sono riuscita a riprendermi in fretta”.

Infine, primi Europei Juniores per Linda Sanarini, classe 2007 e al suo primo anno in categoria, sebbene la sua stoffa si sia già vista in campo internazionale, come dimostra per esempio la vitttoria dell’anno scorso negli EYOF su strada a Maribor (Slovenia).

Confessa Linda Sanarini, atleta VO2 Team Pink

“Non mi aspettavo questa convocazione essendo al primo anno in categoria. Vestire la maglia azzurra è una grande emozione e spero di fare il massimo; di certo, sarà una bella esperienza per me”.