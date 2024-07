Scherma – Pettorelli, tre piacentini sentono il profumo di azzurro

Profumo di azzurro per tre atleti del Pettorelli. Andrea Bossalini, Edoardo Franchi e Valentino Monaco sono, infatti, stati convocati dalla nazionale Under 17 di scherma per il ritiro collegiale di Bardonecchia (Torino) che si terrà dal 14 al 20 luglio. I tre spadisti sono stati selezionati in base al ranking.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli

«Sarà una grande esperienza per i ragazzi che hanno fatto un’ottima stagione che ha consentito loro di posizionarsi nei primi posti del ranking. Sono molto contento del risultato e del buon lavoro dello staff del Pettorelli. Stanno emergendo profili interessanti a livello giovanile. La preparazione, con i tecnici della nazionale, è in vista della prossima stagione agonistica e il ritiro serve per la formazione dei giovani prospetti».