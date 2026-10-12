Con la moto si schianta contro un’auto sulla Statale 45, grave un uomo di 59 anni

Grave incidente stradale lungo la Strada Statale 45, all’altezza del bivio per Ancarano di Sopra. Un motociclista di 59 anni, residente a Rivergaro, è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro con un’automobile.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto stava effettuando una manovra di svolta quando la motocicletta si è scontrata con la fiancata del veicolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 e, vista la gravità delle condizioni del motociclista, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il 59enne è stato quindi trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma, dove è giunto in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.