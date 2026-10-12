L’Italia GustAbile, presentato a Volontariato in Onda il progetto di inserimento lavorativo per persone Neurodivergenti – AUDIO

L’Italia GustAbile, presentato a Volontariato in Onda il progetto di inserimento lavorativo per persone Neurodivergenti. Paolo Bersani, Vicepresidente e Socio Fondatore della nuova Associazione di promozione sociale, è stato ospite della rubrica realizzata da Radio Sound e CSV Emilia.

La realtà piacentina, attraverso un food truck, intende trasformare il lavoro in un’esperienza di crescita, autonomia e inclusione. Il mezzo non vuole essere solo un luogo in cui lavorare, ma anche uno spazio in cui imparare, mettersi in gioco e costruire il proprio futuro.

“L’Italia Gustabile è un’associazione di promozione sociale – commenta Bersani – nata da pochissimo a Piacenza. Siamo attivi da giugno e ci occupiamo di inserimento lavorativo per persone neurodivergenti. Con questo termine intendiamo funzionamenti atipici, come nel caso delle persone con ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, con disturbo dello spettro autistico di livello 1 o con disturbi specifici dell’apprendimento”.

Lo specialista, garzie al suo lavoro come psicologo clinico, si è accorto che nel percorso di benessere delle persone mancava un tassello importante: quello dell’inserimento lavorativo.

“Il lavoro, infatti, contribuisce a generare un forte senso di autoefficacia, aiutando le persone a riconoscere le proprie capacità e il proprio valore. Da qui è nata l’idea di costruire un ambiente in cui le persone neurodivergenti possano sentirsi davvero accolte e trovare uno spazio nel mondo del lavoro, all’interno di un contesto pensato per valorizzare le loro caratteristiche e potenzialità”.

L’idea del food truck nasce dalla volontà di creare un modello lavorativo flessibile, accessibile e sostenibile per le persone Neurodivergenti. “Abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per creare un perocrso di ristorazione itinerante perché l’idea è portare il nostro progetto nelle varie piazze, sedi e città dell’Italia. Infatti con l’Italia GustAbile vorremmo girare il bel paese col un food truck portando un messaggio di inclusione. Poi nella seconda parola della nostra associazione, l’idea è di puntare sull’abilità che tante persone neurodivergenti hanno e che dobbiamo assolutamente diffondere. In particolare non sarà soltanto un inserimento attraverso il food truck, quindi con aspetti alimentari o di ristorazione, ma proprio trovare la persona neurodivergente che possa essere collocata nel luogo giusto dal punto di vista lavorativo”.

L’obiettivo quindi non è semplicemente offrire un’occupazione, ma costruire un ambiente nel quale ogni persona coinvolta possa sentirsi utile, riconosciuta e parte attiva di un progetto comune. Un luogo di lavoro in cui le differenze non siano considerate un limite da nascondere, ma caratteristiche da comprendere, rispettare e valorizzare.

“Un mondo – conclude Bersani – che possa davvero includere le persone neurodivergenti che purtroppo ancora oggi nel mondo lavorativo, fanno fatica ad inserirsi per le loro particolarità e per le loro differenze, quindi in un mondo neurotipico fanno fatica a starci. Ecco perché abbiamo deciso di fondare questa associazione, perché davvero vorremmo creare un luogo dove le persone neurodivergenti possano sentirsi al sicuro e libere di esprimere al meglio le proprie potenzialità che sono davvero tantissime”.

Assieme a Paolo Bersani i soci fondati dell’associazione l’Italia GustAbile sono Mirea Gibilaro e Daniele Gibilaro.

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L’Italia GustAbile

Mirea Gibilaro

Laureata in Psicologia per le Organizzazioni, ha fondato LearnandloveItalian e CiaoChildren, due progetti dedicati all’insegnamento della lingua e alla diffusione della cultura italiana. Da tempo desiderava dare vita a un progetto sociale capace di mettere insieme la sua formazione, le sue esperienze professionali e il suo legame con l’Italia. Da questa idea è nata L’Italia GustAbile e il progetto di creare un food truck di cucina italiana in cui possano trovare spazio e opportunità lavorative persone Neurodivergenti.

Paolo Bersani

Psicologo, Psicodiagnosta, Formatore. Nel suo percorso professionale si occupa di sostegno psicologico, valutazione psicodiagnostica e neurodivergenze, lavorando con bambini, adolescenti, adulti, famiglie e realtà educative. La sua esperienza gli ha insegnato quanto sia importante non limitarsi a parlare di inclusione, ma costruire concretamente ambienti nei quali le caratteristiche, capacità e modalità differenti di vivere e lavorare possano trovare il proprio spazio. Per questo ha scelto di fondare L’Italia GustAbile: per contribuire alla creazione di opportunità lavorative reali, sostenibili e rispettose delle caratteristiche delle persone Neurodivergenti.

Daniele Gibilaro

All’interno dell’associazione porta una formazione e un approccio prevalentemente tecnico, occupandosi degli aspetti tecnologici, digitali e operativi necessari allo sviluppo del progetto. Il suo contributo riguarda tutto ciò che può rendere L’Italia GustAbile più efficiente, organizzata e innovativa: dagli strumenti informatici alla presenza digitale, fino alla ricerca di soluzioni tecnologiche utili alla gestione delle attività dell’associazione e del futuro food truck.