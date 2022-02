Contagi ancora in calo del 46% e vaccini quasi al 90%, Ausl: “Segnali molto positivi”. Non decolla la vaccinazione 5-11 anni – AUDIO

Continuano a calare i contagi nel Piacentino, nel corso dell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 2776, il 46,17% in meno rispetto alla settimana precedente. Un trend superiore all’Emilia Romagna (-39,7%) e al Paese (-30,5%). Se la scorsa settimana la percentuale dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati era del 22,4%, questa settimana è stata del 14,7%.

Buone notizie anche per quanto riguarda le CRA: dopo il boom di contagi della settimana precedente con 123 casi di positività, la scorsa settimana i positivi erano 85 (31 dei quali operatori sanitari). Quasi dimezzate le quarantene che passano da 9434 a 5261. Di pari passo calano vistosamente i servizi erogati dalle USCA: 502 rispetto alle 991 della settimana precedente.

Sono 15 in media gli accessi giornalieri al pronto soccorso, mentre i ricoveri sono attualmente 199, cinque le persone in terapia intensiva. Stabili con una lieve riduzione i decessi: 16 contro i 21 della settimana precedente. “Si tratta di persone ultraottantenni e pluripatologici, per i quali una semplice infezione può risultate letale”, spiega il direttore sanitario Guido Pedrazzini.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Prosegue la campagna vaccinale, attualmente le persone che hanno ricevuto almeno una dose costituiscono l’89,7%, mentre ha ricevuto la terza dose il 71%. Rimane bassa invece l’adesione nella fascia 5-11 anni, solo il 28% del target totale.

“I segnali sono molto positivi, la prudenza ci impedisce di sbilanciarci ma la tendenza è molto positiva. Unica nota critica riguarda le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni: ricordiamo che i vaccini sono assolutamente sicuri, è importante superare questa diffidenza”, conclude Pedrazzini.