Contributi regionali per oltre 300mila euro a 24 imprese piacentine, Quintavalla (Pd): “Colta un’occasione importante”

“Il tessuto imprenditoriale piacentino ha colto un’occasione importante: oltre 300mila euro vengono assegnati a 24 imprese del nostro territorio, che sono risultate assegnatarie del contributo regionale utile a ottenere certificazioni volontarie di processo, servizio e gestione aziendale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità aziendale.

Come Regione, siamo soddisfatti di questa prima edizione del bando: la grande risposta delle imprese emiliano-romagnole ci ha convinti a innalzare da 3 a 4,5 milioni il budget assegnato a questo investimento per finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili e quindi aiutare le nostre imprese, specialmente quelle piccole, nel loro percorso di crescita”.

Così in una nota il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), presidente della commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, commenta l’esito del bando finanziato dal Programma regionale Fesr 2021-2027.

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