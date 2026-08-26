Panico in una parafarmacia del centro, 24enne dà in escandescenze: getta a terra prodotti e minaccia le commesse

Attimi di paura in una parafarmacia lungo il Corso, dove una donna di 24 anni ha dato in escandescenze, creando momenti di forte tensione all’interno dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, la giovane, di origini ghanesi, avrebbe iniziato improvvisamente a gettare a terra alcuni prodotti esposti sugli scaffali. La situazione sarebbe poi degenerata quando la 24enne avrebbe cominciato a insultare e minacciare le commesse presenti nel negozio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Insieme a loro i sanitari del 118. I militari sono riusciti a riportare la donna alla calma e successivamente l’hanno accompagnata in caserma, dove è stata denunciata.

L’episodio sarebbe inoltre collegato a quanto accaduto il giorno precedente in piazza Duomo. Stando alle prime informazioni, la stessa giovane avrebbe tentato di sottrarre la pistola d’ordinanza a un agente della polizia locale. Restano da chiarire le ragioni del gesto e l’esatta dinamica dell’accaduto.

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