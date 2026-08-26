Ex Manifattura Tabacchi, sopralluogo nel cantiere della nuova scuola: “Proseguono le ultime attività in vista del nuovo anno scolastico”

Si è tenuto ieri pomeriggio un nuovo momento di confronto sulla nuova scuola nell’ex Manifattura Tabacchi, seguito da un sopralluogo negli spazi dell’edificio che dal prossimo 15 settembre ospiterà studenti e personale scolastico. All’incontro di ieri in Municipio hanno partecipato gli assessori ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni e alla Scuola e Sport Mario Dadati, rappresentanti dei Servizi educativi, dell’Ufficio Sport e dei Lavori pubblici del Comune, insieme al personale scolastico.
LA NOTA DELL’AMMMINISTRAZIONE
La riunione a Palazzo Mercanti è servita innanzitutto a esaminare sulla planimetria la distribuzione degli spazi e delle diverse funzioni, per poi verificarne direttamente lo stato durante il sopralluogo. La scuola ospiterà nove classi distribuite su due piani, oltre a quattro laboratori al piano superiore. L’intero edificio scolastico è climatizzato, e le due palestre (quella sul tetto e quella nella palazzina esterna) saranno completate per l’avvio dell’attività scolastica.
Nei prossimi giorni saranno ultimate le lavorazioni necessarie a garantire la piena accessibilità della struttura. Gli arredi sono già presenti all’interno dell’edificio e dovranno essere posizionati e installati, mentre proseguirà il confronto operativo per definire gli ultimi aspetti relativi, tra l’altro, alle pulizie e all’allestimento degli ambienti.
Come già anticipato nei giorni scorsi, alcuni interventi sulle aree esterne saranno completati – come da programma – dopo l’inizio delle lezioni senza interferire con l’attività scolastica.
A partire dal 1° settembre Comune e scuola definiranno insieme un cronoprogramma degli ultimi adempimenti pratici e organizzativi. Sono inoltre previsti nei prossimi giorni ulteriori confronti con l’impresa che sta eseguendo i lavori.
Il sopralluogo di oggi ha dunque confermato il quadro già comunicato: proseguono le ultime attività in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico nella nuova sede.