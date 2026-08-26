“Il giudizio non serve”, convegno nazionale del CPP sulla valutazione a scuola: appuntamento il 31 agosto

Il 31 agosto torna l’appuntamento nazionale dedicato agli insegnanti. Attesi più partecipanti degli oltre 800 dello scorso anno, a conferma di quanto il tema della valutazione sia oggi centrale nel mondo della scuola.

Manca meno di una settimana al 7° Convegno Nazionale CPP, “Il giudizio non serve. Costruire una valutazione come opportunità e risorsa di crescita”, in programma lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13.30, online.

Dopo gli oltre 800 insegnanti che avevano partecipato all’edizione dello scorso anno, le iscrizioni di quest’anno fanno prevedere una partecipazione ancora più ampia. Un dato che racconta quanto il tema della valutazione sia sentito dagli insegnanti alla vigilia di un nuovo anno scolastico: come valutare senza trasformare la valutazione in un giudizio sulla persona? Come riconoscere i progressi degli alunni? Come ridurre l’ansia legata all’errore?

Sono alcune delle domande al centro del convegno, che vedrà tra i protagonisti Daniele Novara e Franco Lorenzoni, insieme alle pedagogiste e ai pedagogisti del CPP.

«Il punto non è smettere di valutare, ma imparare a valutare in modo diverso», spiega Daniele Novara. «La valutazione deve accompagnare il percorso di crescita di un bambino, una bambina, di un ragazzo o di una ragazza, non diventare un’etichetta. Quando il giudizio prende il sopravvento, il rischio è che l’alunno finisca per preoccuparsi più di dimostrare quanto vale che di imparare. Abbiamo bisogno di una scuola capace di osservare i progressi e di trasformare anche l’errore in una risorsa per l’apprendimento».

Il programma della mattinata affronterà il tema da diversi punti di vista. Novara interverrà sul tema “La valutazione è solo evolutiva”; Franco Lorenzoni sarà protagonista di un dialogo sulla scuola come luogo di crescita e relazione; seguiranno una rassegna stampa dedicata alle ricadute della valutazione tradizionale sull’ansia scolastica, interventi dello staff CPP sulla valutazione evolutiva, esperienze concrete realizzate nelle scuole e momenti dedicati al confronto con i partecipanti.

L’obiettivo non è proporre una riflessione astratta, ma offrire agli insegnanti strumenti concreti da utilizzare nella pratica scolastica, in linea con il Metodo Daniele Novara: dalla prova d’opera iniziale all’osservazione dei progressi, dalla partecipazione degli alunni alla comunicazione con le famiglie.

Il convegno è rivolto a insegnanti e professionisti/e dell’educazione di ogni ordine e grado e può essere seguito interamente online. Per chi non potrà partecipare in diretta sarà disponibile il replay delle videoregistrazioni senza limiti di tempo. “Il giudizio non serve” si terrà lunedì 31 agosto 2026, dalle 10 alle 13.30, online.

Qui tutte le informazioni e il programma completo

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