Tir si ribalta lungo l’autostrada A1 nei pressi di Fiorenzuola, grave il conducente 50enne

26 Agosto 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

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Incidente in tangenziale all'altezza di Montale, due feriti gravi

Un camion si è ribaltato lungo l’autostrada A1, in prossimità del bivio per Fiorenzuola, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino.

A seguito del ribaltamento, l’autista del mezzo pesante, un uomo di 50 anni, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberarlo dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari.

Considerata la situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il 50enne è stato trasportato in volo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il mezzo pesante a ribaltarsi.

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