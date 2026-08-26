Tir si ribalta lungo l’autostrada A1 nei pressi di Fiorenzuola, grave il conducente 50enne

Un camion si è ribaltato lungo l’autostrada A1, in prossimità del bivio per Fiorenzuola, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino.
A seguito del ribaltamento, l’autista del mezzo pesante, un uomo di 50 anni, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberarlo dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari.
Considerata la situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il 50enne è stato trasportato in volo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.
Restano da chiarire le cause che hanno portato il mezzo pesante a ribaltarsi.