Banca di Piacenza e Fondazione insieme, dal “Fondo sociale per lo sport” un aiuto a oltre 50 giovani – AUDIO

Sono oltre cinquanta i giovani, appartenenti a fasce di popolazione meno abbienti, che grazie al Fondo sociale per lo sport possono svolgere la pratica sportiva senza che questo gravi sul loro bilancio familiare. È il risultato dellaprima edizione del Bando promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano e Banca di Piacenza, aperto alle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, con sede legale e operativa in provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano.

Le richieste di adesione si sono chiuse lo scorso settembre e, terminate le verifiche, si è passati alla delibera dei contributi: in tutto circa 17mila euro, ampiamente coperti dal plafond complessivo, che era pari a 25mila euro.

Obiettivo era assicurare ai ragazzi, fino ai 18 anni di età, il diritto allo sport: un dirittodi fondamentale importanza nell’ambito del percorso di crescita, formazione e maturazione. Ricevute le segnalazioni di particolari situazioni di fragilità, il Fondo si è così sostituito alle famiglie nel pagamento della quota: si spendono mediamente dai 300 ai 500 euro l’anno per consentire a un giovane di praticare sport nell’ambito di una ASD.

Complessivamente sono tredici i progetti accolti, provenienti da altrettante realtà del territorio: dodici della provincia di Piacenza e una del comune di Vigevano. Gli interventi deliberati riguardano 51 tesserati di varie discipline, a coprire una rosa di sport che spazia dal calcio al volley, dal basket al ciclismo, alla pallamano.

Di seguito gli interventi di Robert Gionelli e Pietro Boselli, rispettivamente della Fondazione e di Banca di Piacenza.

«Questa iniziativacontribuisce ad attenuare gli effetti delle disuguaglianze sociali, ma punta anche a dar vita a una rete sinergica con istituzioni, federazioni ed enti di promozione in ambito sportivo, associazioni sportive dilettantistiche del territorio e Servizi sociali – sottolinea Robert Gionelli, consigliere di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano –. Tutte le domande delle società erano in possesso dei regolari requisiti, e sono state accolte per il totale dell’importo richiesto, o parzialmente. In tutto sono stati stanziati 16.650 euro. Le risorse in più, rispetto alla dotazione complessiva, confluiranno nella disponibilità della prossima edizione del Fondo, relativo alla stagione sportiva 2023-24».

«La collaborazione tra Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano – commenta Pietro Boselli, vicedirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini –, iniziata con il progetto a favore dei bambini ucraini per insegnare loro la lingua italiana durante il periodo estivo, prosegue con il Fondo sociale per lo sport, strumento che ha permesso a diverse famiglie di poter far praticare l’attività sportiva ai propri figli di età inferiore a 18 anni. Questi progetti sono lo specchio del modo incisivo e concreto con il quale le due istituzioni pongono attenzione al territorio di insediamento, in un momento critico stante una situazione economica che impatta in modo significativo sulle famiglie».

I BENEFICIARI. Questo l’elenco delle Associazioni partecipanti e beneficiarie:

ASD Libertas San Corrado Piacenza – progetto “Diamo un calcio alla noia”;

ASD Audax Calcio Libertas Piacenza – “Lo sport per l’inclusione sociale”;

ASD Volley Team 03 Piacenza – “Sostegno alle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori”;

Bakery Basket Piacenza SSADRL – “Corsi di basket”;

Piacenza Volley Srl sportiva dilettantistica Piacenza – “Piace Volley palleggia con noi”;

Piacenza Rugby Club ASD – “Piacenza Rugby a sostegno delle famiglie”;

Scuola Ciclismo Città di Piacenza ASD Pontedell’Olio – “Progetto educare alla legalità La strada Giusta”;

SPES Borgotrebbia SSDARL Piacenza – “Progetto per favorire la pratica sportiva fra i ragazzi fino ai 18 anni”;

USD S. Lazzaro A. Farnesiana Piacenza – “Fondo speciale sport”;

USD Turris Piacenza – “Sostegno sport giovanile”;

USD Travese Travo – Tesseramento ragazzi ucraini;

You Energy Volley SSDRL Piacenza – “Lo sport per tutti”;

ASD Pallamano Vigevano – “Tutti a pallamano”.