Il Piacenza stende la Triestina con Morra e Rizza ed abbandona l’ultimo posto. Scazzola “Una vittoria importante, siamo sulla strada giusta” AUDIO

Il Piacenza conquista la seconda vittoria del suo campionato, la prima al “Garilli”, e batte nello scontro salvezza la Triestina, scavalcandola in classifica. Scazzola si affida al 4-4-2 con Morra e Cesarini davanti. Biancorossi ed Alabardati per 58 minuti danno vita ad una partita senza grandi emozioni, più attenti a non concedere nulla all’avversario che non a creare gioco. La prima frazione è davvero da dimenticare sotto il profilo dello spettacolo.

Dall’ora di gioco i locali si dimenticano della paura di perdere e creano due palle gol nel giro di due minuti. La prima è sui piedi di Gonzi, liberato in area da Munari, ma da due passi spara incredibilmente alto. Poco dopo Rizza sfrutta tutta la sua velocità per guadagnare il fondo, effettua un dribbling a rientrare, la mette in mezzo per Morra che davanti alla porta di testa manca il bersaglio. E’ solo il preludio alla rete che arriva al 63′: Munari effettua l’ennesimo cross per lo stesso Morra che questa volta di testa fa centro!

Nel finale c’è spazio per l’espulsione di Felici e per il più bel gesto tecnico della partita: una corsa meravigliosa di Rizza che percorre 40 metri prima di battere con un bel tunnel il portiere per il definitivo 2-0: una rete importante che dimostra tutta la qualità di questo giocatore e vale da sola il prezzo del biglietto. Con essa di fatto la partita finisce ed il Piacenza abbandona l’ultimo posto. Domenica alle 14:30 sarà ospite della Pro Sesto

Scazzola: “Una bella prova della mia squadra. Non abbiamo concesso nulla agli avversari. L’unica pecca è di non averla chiusa prima”

La partita

Secondo tempo

93′ Rizza raddoppia! Dopo una corsa di 40 metri con un bel tunnel sul portiere sigla il 2-0 Piacenza- Triestina 2-0

90′ Felici viene espulso. Triestina in 10

83′ Ammonito Palazzolo.

Esce Cesarini per Rosetti

73′ Altro incredibile gol sbagliato dal Piacenza. Traversone in mezzo di Suljic e Gonzi davanti alla porta impatta malissimo il pallone e non riesce a raddoppiare.

70′ Cesarini addomestica un bel pallone sulla linea dell’area di rigore, è spalle alla porta, si gira in mezzo a due difensori e riesce a concludere, ma il tiro è debole Mastrantonio blocca.

68′ Entra Adorante per Lollo (Triestina)

63′ Gol del Piacenza! Munari se ne va in velocità poi effettua un dribbling a rientrare la mette in mezzo dove Morra di testa questa volta la mette in rete! Piacenza – Triestina 1-0

60′ Altra occasionissima per il Piacenza con Rizza che la mette in mezzo e Morra da due passi di testa mette alto di pochissimo!

58′ Occasionissima per il Piacenza, Munari libera Gonzi che in area di rigore si divora il vantaggio e spara alto!

52′ Ammonito Gori

51ì Morra fa da sponda per Cesarini che prova il tiro al volo: palla abbondantemente fuori.

Ammoniti Morra e Rocchi

Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni.

Primo tempo

46′ finisce un primo tempo in cui la noia è stata grande protagonista: due squadre molto attente a non concedere occasioni agli avversari.

40′ Primo tiro in porta della partita. Rizza ci prova dalla distanza, il portiere blocca agevolmente

39′ Lollo ammonito per gioco pericoloso.

32′ Lancio di Nava per Morra che segna, ma l’azione era già ferma perché l’attaccante era in netto fuorigioco.

26′ Incursione di Felici lungo l’out di sinistra, salta di netto Cosenza, poi la mette in mezzo e Munari riesce a rinviare.

23′ Primo corner della partita: lo batte la Triestina. Colpo di testa ad uscire del Piacenza.

20′ Ganz lancia d’esterno Paganini che aggancia in area poi però conclude malissimo: era comunque in fuorigioco.

18′ Ammonito Suljic per fallo su Lollo.

10′ Le due squadre in campo cercano prima di tutto di non scoprirsi.

5′ Rizza lancia in verticale Morra che però è in fuorigioco.

Iniziata al “GarillI”: maglia bianca per il Piacenza, maglia nera per la Triestina.

Le formazioni

Piacenza (4-4-2) – Rinaldi; Masetti, Cosenza, Nava; Rizza, Munari, Palazzolo, Suljic, Gonzi, Cesarini, Morra. A disposizione: Anatrella, Vivenzio, Rossetti, Pezzola, Nelli, Lamesta, Vianni, Conti, Capoferri, Onisa, Frosinini, Biancheri. All.: Scazzola.

Triestina (4-3-3) – Mastrantonio; Ciofani, Di Gennaro, Rocchi, Sarzi Puttini; Sabbione, Lollo, Gori; Paganini, Ganz, Felici. A disposizione: Pisseri, Pozzi, Ghislandi, Galliani, Petrelli, Adorante, Lovisa, Minesso, Iacovoni, Pellacani, Crimi. All.: Pavanel.