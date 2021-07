Inaspettata donazione per il Comune di Lugagnano, 300mila euro da un cittadino. La persona ha scelto però di rimanere anonima nonostante l’ingente somma di denaro donata al Comune.

Grazie a questo gesto, la Giunta ha sembra avere già in mente come utilizzare la cifra che non ha vincoli da parte del benefattore. In particolare si partirà da interventi di manutenzione sui campi gioco e sulle aree verdi destinate ai più giovani.