Dopo 38 anni via XX Settembre avrà una nuova pavimentazione, riqualificazione da un milione di euro. Altro obiettivo: una sede della polizia locale in via Boselli

Risale al 1988 l’ultimo rifacimento della pavimentazione di via XX Settembre. A quasi quarant’anni da quei lavori, l’Amministrazione comunale ne programma il rinnovo, mettendo al centro degli investimenti la via dello shopping piacentino, una delle strade più frequentate e riconoscibili della città, cuore del commercio e collegamento pedonale tra piazza Cavalli e piazza Duomo.

Piano triennale dei lavori pubblici 2027-2029: un milione di euro per via XX Settembre e le strade vicine

La riqualificazione è tra gli interventi principali del programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 adottato dalla Giunta, che passerà ora all’esame del Consiglio comunale.

Per la sostituzione della pavimentazione in selciato di via XX Settembre e di altre vie cittadine nei dintorni è previsto un investimento complessivo di un milione di euro.

Il selciato del 1988 e il nuovo intervento di riqualificazione

Le fotografie storiche del cantiere del 1988 raccontano la trasformazione di allora: la vecchia pavimentazione, fortemente deteriorata, lasciava il posto a quella ancora oggi presente.

Dopo decenni di utilizzo, anche il selciato attuale mostra segni evidenti di usura anche a causa del passaggio di mezzi sempre più pesanti.

Il nuovo intervento punta a restituire qualità e funzionalità a uno degli spazi centrali della vita cittadina, percorso ogni giorno da residenti, lavoratori, clienti dei negozi e visitatori.

Vendita della rete del gas: attesi 4,5 milioni di euro per finanziare le opere

A sostenere la programmazione concorreranno i circa quattro milioni e mezzo di euro attesi dalla vendita della rete del gas, per la quale è già in corso la gara.

L’Amministrazione ha programmato l’utilizzo di queste entrate per una serie di opere prioritarie, tra cui appunto il rifacimento di “Via Venti”, la riqualificazione dei bagni pubblici di piazza Duomo – attesa da anni – e gli interventi sui giardini.

Le relative coperture saranno definite nel bilancio di previsione 2027–2029, in raccordo con il Documento unico di programmazione (DUP).

Bagni pubblici di piazza Duomo e aree giochi: gli investimenti previsti

Per i bagni pubblici di piazza Duomo il programma prevede 250mila euro.

Altri 400mila euro complessivi sono destinati alla riqualificazione dell’area giochi dei giardini Padre Gherardo, in via Giarelli, e al completamento di quella di viale Patrioti: due interventi per migliorare spazi frequentati ogni giorno da bambini e famiglie, luoghi di incontro e socialità nei quartieri.

Nuova sede della Polizia Locale in via Boselli

Tra le opere programmate figura inoltre la nuova sede della Polizia Locale in via Boselli, con archivio-deposito, viabilità e parcheggi.

L’obiettivo è riunire in una struttura funzionale sedi e servizi oggi distribuiti su più immobili, migliorando l’organizzazione delle attività e l’efficienza degli spazi.

Roncaglia e mercato ortofrutticolo di via Alberici: gli altri interventi

Il piano comprende anche il completamento del centro civico polifunzionale nell’ex scuola di Roncaglia, per 300mila euro, e la manutenzione straordinaria del mercato ortofrutticolo comunale di via Alberici, per 475 mila euro, oltre agli interventi su strade, segnaletica, verde pubblico ed edifici comunali.

Lavori pubblici a Piacenza: 15,93 milioni di euro nel triennio 2027-2029

Il quadro delle risorse previste dal programma ammonta a circa 15,93 milioni di euro nel triennio, di cui 7,78 milioni nel 2027.

Con l’adozione da parte della Giunta vengono individuate le priorità e programmata la destinazione delle risorse attese.

Il successivo passaggio in Consiglio comunale e la definizione degli stanziamenti nel bilancio completeranno il percorso di approvazione.