Alcol alla guida, controlli notturni a Fiorenzuola: tre denunciati e quattro patenti ritirate

Il dispositivo preventivo dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda ha portato anche a una sanzione amministrativa. Interventi nelle notti del 10 e dell’11 ottobre.

Tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, un conducente sanzionato in via amministrativa e quattro patenti ritirate.

È il bilancio dei controlli effettuati a nella zona di Fiorenzuola d’Arda, nelle notti del 10 e dell’11 ottobre, dai militari della Compagnia Carabinieri nell’ambito di un dispositivo preventivo dedicato alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol.

Il servizio ha visto impegnati i carabinieri delle Stazioni di Vernasca e Morfasso e dell’Aliquota Radiomobile, con controlli finalizzati a individuare condotte pericolose per l’incolumità dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Vernasca, denunciato un 46enne residente a Fidenza

Nella notte del 10 ottobre, i militari della Stazione di Vernasca hanno controllato un 46enne residente a Fidenza, alla guida di una utilitaria.

Gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la patente è stata ritirata.

Fiorenzuola d’Arda, sanzionato un 45enne alla guida di una Ford Fiesta

Nel corso della stessa notte, un equipaggio del Radiomobile ha controllato un 45enne residente a Fiorenzuola d’Arda, alla guida di una Ford Fiesta di proprietà di un’altra persona.

In questo caso, il tasso alcolemico accertato rientrava nella fascia di rilevanza amministrativa: nei confronti del conducente sono scattati la contestazione della violazione e il ritiro della patente.

Altre due denunce nella notte dell’11 ottobre: coinvolti un 31enne e un 33enne

Altre due denunce sono state effettuate nella notte dell’11 ottobre.

I carabinieri della Stazione di Morfasso hanno controllato un 31enne residente a Pontenure, alla guida di una vettura. Mentre i militari del Radiomobile hanno fermato un 33enne residente a Busseto, alla guida di un’Audi A3.

Per entrambi, gli accertamenti hanno evidenziato valori superiori alla soglia di rilevanza penale.

I militari hanno quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà e al ritiro delle patenti, affidando le vetture a persone idonee alla guida.

Sicurezza stradale, controlli notturni dei carabinieri contro la guida sotto l’effetto di alcol

L’attività si inserisce nell’azione preventiva svolta dalla Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda a tutela della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle ore notturne e alle condotte di guida connesse al consumo di alcol.