Controlli della questura nelle zone delicate della città, 66 persone identificate e due stranieri irregolari espulsi

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Vicolo Barozzieri, zona Lupa e limitrofe, Via Alberoni, Via Negri, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, Stazione, Autostazione, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 66 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli.

In seguito ai controlli effettuati in zona Largo Erfurt, due cittadini marocchini irregolari, uno di anni 49 e l’altro di anni 27, venivano accompagnati in Questura per le formalità di rito. Veniva emesso per entrambi un provvedimento di espulsione con conseguente Ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio entro 7 giorni ed il cittadino marocchino di 27 anni veniva, altresì, deferito in stato di libertà in quanto inottemperante a precedente provvedimento di espulsione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy