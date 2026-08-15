Controlli della questura nelle zone delicate della città, 66 persone identificate e due stranieri irregolari espulsi

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Vicolo Barozzieri, zona Lupa e limitrofe, Via Alberoni, Via Negri, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, Stazione, Autostazione, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 66 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli.
In seguito ai controlli effettuati in zona Largo Erfurt, due cittadini marocchini irregolari, uno di anni 49 e l’altro di anni 27, venivano accompagnati in Questura per le formalità di rito. Veniva emesso per entrambi un provvedimento di espulsione con conseguente Ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio entro 7 giorni ed il cittadino marocchino di 27 anni veniva, altresì, deferito in stato di libertà in quanto inottemperante a precedente provvedimento di espulsione.