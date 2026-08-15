Sorprende il ladro nell’auto della sua compagna, agente fuori servizio lo blocca in attesa dei colleghi

Nella giornata del 14 agosto, in seguito ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa, gli equipaggi della polizia sono intervenuti in zona viale Palmerio per la presenza di due uomini che tentavano di asportare degli oggetti dal veicolo della compagna del richiedente.

Il richiedente, agente della Polizia di Stato libero dal servizio, era riuscito a fermare uno dei due autori, cittadino italiano di anni 42 con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato in concorso.

Inoltre la polizia gli ha notificato il “Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno” nella città di Piacenza per un periodo di 3 anni vista la propensione a violare leggi e l’accertata pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

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