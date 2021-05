Al termine di un mese frenetico ed esaltante, culminato con l’aver raggiunto con una vera impresa sportiva i Playoff di Serie B Old Wild West al primo anno in un Campionato Nazionale, da esordienti e neopromossi, i Fiorenzuola Bees si affacciano alla serie dei Quarti di Finale che inizierà domenica 16 maggio 2021 alle ore 18.00.

Al Pala Coopersport di Chiusi (SI), la squadra del Presidente Stefano Alberti sarà ospite di Umana San Giobbe Chiusi, squadra che ha chiuso il girone A di Serie B Old Wild West in prima posizione.

I Bees, guidati da coach Gianluigi Galetti, erano partiti ad inizio stagione con il chiaro obiettivo di voler mantenere la categoria conquistata dopo diversi anni di Serie C Gold. Con la vittoria per 81-89 contro Pallacanestro Crema, al termine di una prestazione eccelsa dei gialloblu, autori di un clamoroso 50% dal campo contro una squadra importante come quella cremasca di Eliantonio, è scattata invece una grande festa.

Fiorenzuola partirà alla volta di Chiusi nel weekend, rimanendo in Toscana per due giorni e giocando in 48 ore due partite (Gara 1 e Gara 2, quest’ultima in programma martedì 18 maggio 2021 alle ore 19.00). Gara 3 sarà invece al PalaMagni alle ore 20.00 di venerdì 21 maggio 2021.

Il punto su San Giobbe Chiusi

San Giobbe Chiusi arriva ai playoff da vera favorita in questa parte del tabellone, avendo costruito una squadra di grande talento dopo la partnership siglata con la Umana Reyer Venezia.

Nelle ultime settimane a puntellare la rosa è arrivato, tra gli altri, anche Tommaso Minoli, classe 1994, play-guardia di Varese proveniente da Montegranaro, dove era capitano. Un chiaro segnale delle grandi ambizioni della squadra targata Umana.

Nel girone di ritorno del Girone A di Serie B, per i Bulls di San Giobbe Chiusi il top scorer è stato il centro argentino con passaporto italiano Matias Bortolin, classe 1993 e nazionale argentino con Bronzo ai Campionati Americani 2013 e Argento ai Campionati Sudamericani 2014.

Visto in Italia nel 2013 con la maglia di Rimini, per il centro da 208 cm le ultime stagioni sono state vissute nella massima serie argentina tra Corrientes, Argentino de Junin e Mercedes. Nelle ultime 7 gare, per lui 15,6 punti ed oltre 9 rimbalzi di media catturati.

A lui si aggiungono il play-guardia toscano Raffaelli (1999 cresciuto ad Empoli e con oltre 13 punti di media a partita), la guardia Pollone (1997 di Vercelli cresciuto a Biella ed autore di alcune stagioni in A2), per citare solamente i top scorer.

Nomi che tuttavia non rendono appieno la lunghezza di roster della squadra di coach Basso, che si presenta all’appuntamento attentando agli 80 punti di media realizzati a partita.

Dal canto proprio, Fiorenzuola è consapevole del pronostico totalmente a favore di San Giobbe Chiusi, e con leggerezza e le proprie armi potrà giocare senza alcun peso questa serie che servirà a puntellare una nuova tappa nel percorso dei Bees.

Di questo avviso sono state le parole del Presidente Stefano Alberti

”Ad essere onesti, il nostro obiettivo vero è sempre stato quello della salvezza. Ma ora che siamo ai playoff, da domenica la squadra ce la metterà tutta per allungare una stagione che già così per noi è magica. Chiusi è una corazzata, come testimonia la classifica. Ci piacerebbe vincere almeno una gara per conquistare Gara 4; a quel punto, tutto sarà possibile. In generale, viviamo questi playoff come una palestra per il futuro. Siamo una società giovane, abbiamo bisogno di fare queste esperienze per crescere il più velocemente possibile. Nella nostra prima frase abbiamo subito anche delle lezioni, ma le abbiamo messe a frutto nella seconda fase e abbiamo raccolto i frutti del lavoro. Andremo in campo con la testa libera, spenderemo fino in fondo tutte le nostre forze ed energie.”

Gara 1 di Playoff di domenica sarà visibile in forma gratuita su LNP Pass registrandosi, grazie alla promozione messa in pratica da parte di Lega Nazionale Pallacanestro.

Il volo dello sciame di Fiorenzuola Bees continua in una stagione importante.