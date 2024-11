Elezioni, Forza Italia: “Speravamo in un risultato migliore, penalizzati dalla lista civica” – AUDIO

Il centrodestra vola a Piacenza e Forza Italia raggiunge il 7,24%. Dati così commentati da Marcello Minari, Segretario Provinciale Forza Italia.

“Sì, a livello regionale sicuramente è un risultato che ha replicato sostanzialmente il risultato delle Europee è quello. A livello provinciale siamo in controtendenza rispetto al resto della regione, quindi la cosa è sicuramente soddisfacente per la coalizione. Come partito, devo dire che speravamo in un risultato leggermente migliore: ovviamente rispetto alle Europee c’era la presenza della lista civica che chiaramente va comunque a pescare in un bacino di elettori moderati e questo fattore sommato all’astensionismo sicuramente ci ha un po’ penalizzato rispetto alle altre forze politiche della nostra coalizione”.