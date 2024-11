Vittoria del centrodestra a Piacenza, Pd: “Piazza Cittadella non ha pesato, dato che dovrà far riflettere tutti gli alleati” – AUDIO

Se Michele de Pascale è il nuovo presidente della Regione, a Piacenza il risultato è differente. Il primo partito è Fratelli d’Italia con il 37,63%, mentre il Pd si attesta al 31,63%. Carlo Berra, segretario provinciale del Pd, commenta così i dati. Domanda prettamente locale, quanto ha pesato la vicenda Piazza Cittadella?

“Secondo me Piazza Cittadella non ha pesato particolarmente. Anche perché secondo me in gioco in queste elezioni regionali non era Piazza Cittadella ma erano le politiche regionali, nazionali e cose di questo genere e secondo me questo risultato e questo dato dovrebbe far riflettere un po’ tutti. Far riflettere noi come PD ma far riflettere anche i nostri alleati, alcuni dei quali hanno pensato, ritenuto, assumendo posizioni di dissidenza, di recuperare consensi a scapito nostro”.

“Io spero, mi auguro, che questi risultati facciano riflettere tutti. Io ritengo che si faccia una riflessione comune e senza vendette, senza rancori, senza rimpianti, senza qui e senza là. E che si discuta pacatamente, serenamente, in chiave di un’alleanza che deve proseguire e deve rafforzarsi e deve cimentarsi nei prossimi appuntamenti che arriveranno e che ci saranno senz’altro”.