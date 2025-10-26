Estate di San Martino con i Mercanti di Qualità il 2 novembre a Piacenza, in Piazza Cavalli, Piazza Duomo, via Roma e via Cavour. Una grande festa di sapori e colori.
Le Bancarelle dei Mercanti di Qualità propongono un mercato a cielo aperto del Made in Italy tra abiti, accessori e idee per la casa. E poi tanto altro come profumo di fiori freschi, enogastronomia, creativi, artigianato, le associazioni del territorio, Street Market e giochi di una volta.
