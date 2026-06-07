Festa dei vicini Acer: una serata di comunità tra musica, giochi e inclusione – FOTO e AUDIO

Musica, sorrisi, giochi per i più piccoli e tanta voglia di stare insieme. È stata un successo la Festa dei Vicini organizzata da Acer Piacenza nel quartiere di San Sepolcro, un appuntamento che ha riunito inquilini, residenti, famiglie e istituzioni in una serata all’insegna della socialità e della condivisione.

La partecipazione di Radio Sound

A presentare l’evento è stata Rita Nigrelli di Radio Sound, che ha accompagnato il pubblico tra momenti di intrattenimento, musica e il coinvolgente quiz di cultura generale che ha visto sfidarsi anche la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi. A conquistare le maglie ufficiali di Radio Sound sono stati gli inquilini, protagonisti di una partecipazione attenta e appassionata.

Bambini e giochi

Grande spazio è stato dedicato ai bambini grazie all’area giochi animata da Raffa e ai laboratori della maestra Lucia Sperzagni, che ha proposto letture e attività creative. «L’educazione civica nasce anche da esperienze come queste – ha sottolineato Sperzagni – perché i bambini imparano il rispetto, la collaborazione e il senso di appartenenza a una comunità attraverso momenti concreti di condivisione».

La musica di Marilena Massarini

La serata è stata accompagnata dalla musica dell’orchestra di Marilena Massarini, che ha riportato in pista il ballo liscio coinvolgendo gli ospiti in valzer e mazurke. Molto apprezzata anche l’esibizione della scuola New Happy Dance, che con i suoi balli caraibici ha coinvolto adulti e bambini in divertenti coreografie di gruppo.

Presenti all’iniziativa anche il vicepresidente di Acer Piacenza Andrea Pezzani, la consigliera Ilaria Rossi e il direttore Stefano Cavanna, che ha partecipato con entusiasmo ai momenti di ballo insieme alle inquiline del quartiere.

“Un momento significativo”

«La Festa dei Vicini rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra attività – ha dichiarato il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi –. Stare insieme, partecipare e conoscersi significa costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità. La musica, il gioco e la condivisione sono strumenti straordinari per favorire il dialogo e l’inclusione tra persone di età e culture diverse».

Il Consiglio di amministrazione di Acer Piacenza ha voluto ringraziare tutti i dipendenti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Manuele Biselli, Graziana Mazzari, Eralda Marchesi, Claudia Sartori, Sabrina Daturi, la mediatrice sociale Cecilia Rattotti. Hanno partecipato alla serata anche Mattia Tansini, Rosaria Rama e Davide Barbieri. Un lavoro di squadra che ha richiesto impegno, disponibilità e passione fino alle ultime fasi dell’organizzazione.

La Festa dei Vicini si conferma così un’importante occasione per promuovere coesione sociale, partecipazione e senso di appartenenza, valori che da sempre rappresentano una delle missioni principali di Acer Piacenza.

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