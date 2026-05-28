Acer, la Festa dei Vicini torna il 6 giugno: “Ballo liscio protagonista, conoscersi per superare le barriere” – AUDIO

Un viaggio nelle tradizioni popolari, nei ricordi condivisi e nei valori della comunità con l’orchestra di Marilena Massarini e il ballo liscio, in collaborazione con RadioSound. È questo lo spirito della nuova edizione della “Festa dei Vicini” promossa da ACER Piacenza, che anche nel 2026 rinnova il proprio appuntamento con cittadini e residenti all’insegna dell’incontro, della socialità e della partecipazione.

La manifestazione si terrà sabato 6 giugno, a partire dalle ore 19, nel campo sportivo di San Sepolcro, trasformato per l’occasione in uno spazio aperto alla convivialità, alla musica, al ballo per tutte le generazioni e alla voglia di stare insieme.

Per il terzo anno consecutivo, la Festa dei Vicini si inserisce nel progetto “Ac’era una volta”, percorso pensato per recuperare e valorizzare tradizioni, usanze e momenti di vita quotidiana che hanno caratterizzato il passato delle nostre comunità e che ancora oggi rappresentano un patrimonio culturale e umano da custodire.

Ogni edizione ha scelto un simbolo diverso della memoria collettiva: due anni fa il protagonista era stato il carretto dei gelati, capace di richiamare i ricordi dell’infanzia e delle estati trascorse nei quartieri; lo scorso anno erano stati i giochi di strada a riportare al centro il valore della semplicità, della condivisione e dello stare insieme all’aria aperta. Quest’anno il tema scelto sarà invece il ballo liscio, espressione autentica della tradizione popolare emiliana e romagnola, linguaggio universale di incontro tra generazioni e occasione per riscoprire il piacere della relazione umana.

Ad accompagnare la serata sarà Marilena Massarini insieme alla sua orchestra, protagonisti di un momento musicale pensato per coinvolgere il pubblico e far rivivere atmosfere che appartengono alla storia e all’identità del territorio. Alle ore 20 spazio anche all’energia e al ritmo con l’esibizione della scuola New Happy Dance, che proporrà uno spettacolo di balli caraibici, unendo tradizione e contaminazione culturale in un clima di festa aperto a tutti.

Nel corso della presentazione dell’iniziativa, Marilena Massarini ha voluto sottolineare il valore umano e sociale della manifestazione, ricordando “l’importanza dell’abbraccio e della conoscenza reciproca”, elementi semplici ma fondamentali per costruire relazioni autentiche e comunità più unite. Un messaggio particolarmente significativo in un momento storico in cui spesso prevalgono isolamento e distanza sociale.

Il presidente di Acer Marco Bergonzi ha evidenziato come il senso più profondo della Festa dei Vicini sia quello di riscoprire il rapporto con chi vive accanto a noi: “Conosciamo il nostro vicino di casa”, ha ricordato, sottolineando come la vicinanza quotidiana possa trasformarsi in solidarietà, ascolto e sostegno reciproco.

Nel suo intervento, l’assessore Nicoletta Corvi ha invece richiamato l’attenzione su un tema di grande rilevanza sociale: il diritto alla casa e la necessità di garantire risposte concrete alle persone e alle famiglie più fragili. La Festa dei Vicini, infatti, non vuole essere soltanto un momento ricreativo, ma anche un’occasione che porta a riflettere sul valore dell’abitare come elemento centrale della dignità e della coesione sociale.

L’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento atteso e partecipato, capace negli anni di coinvolgere residenti, famiglie, associazioni e cittadini di tutte le età. Attraverso musica, incontri e momenti di condivisione, la Festa dei Vicini continua a promuovere relazioni, inclusione e senso di appartenenza, valorizzando il quartiere come luogo di incontro e comunità.

La serata del 6 giugno sarà quindi non solo un’occasione di divertimento, ma anche un momento per ritrovare il piacere delle relazioni semplici, della memoria condivisa e dei valori che tengono unite le persone: solidarietà, partecipazione, dialogo e vicinanza.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è gratuito. Buffet offerto da Acer a partire dalle ore 19.

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