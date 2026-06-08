Auto esce di strada e si ribalta in un campo, quattro giovani feriti

Incidente stradale nel pomeriggio del 7 giugno lungo la Strada Provinciale 12, nei pressi di Alseno, dove quattro giovani piacentini sono rimasti feriti dopo il ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiavano.
A bordo della vettura si trovavano tre ragazzi e una ragazza. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo in un campo e ribaltandosi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per liberare i quattro occupanti dall’abitacolo deformato dall’impatto si è reso necessario un delicato intervento da parte dei pompieri.
Una volta soccorsi, i giovani sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza per accertamenti e cure. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.