Auto esce di strada e si ribalta in un campo, quattro giovani feriti

Incidente stradale nel pomeriggio del 7 giugno lungo la Strada Provinciale 12, nei pressi di Alseno, dove quattro giovani piacentini sono rimasti feriti dopo il ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiavano.

A bordo della vettura si trovavano tre ragazzi e una ragazza. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo in un campo e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per liberare i quattro occupanti dall’abitacolo deformato dall’impatto si è reso necessario un delicato intervento da parte dei pompieri.

Una volta soccorsi, i giovani sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza per accertamenti e cure. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy