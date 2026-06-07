Baseball – Piacenza pareggia a Bovisio e abbandona ogni speranza di primato

La crisi biancorossa perdura e sul diamante dell’ultima in classifica si concretizza in un pareggio che potrebbe rivelarsi del tutto inutile. Alla sbalorditiva sconfitta di gara 1 per 16-6 è seguita una tardiva replica pomeridiana con un 10-0 mai in discussione. A questo punto l’obiettivo sarà chiudere la stagione con dignità, accantonando ogni proposito di promozione.

Gara 1

Impercettibile la presenza biancorossa in campo. I lanciatori steccano completamente la mattinata, concedendo quindici valide e tredici basi gratuite, mentre l’attacco non riesce a fare il proprio dovere. Bovisio, complice anche qualche errore difensivo, si porta subito sul 3-0 nel primo inning e da quel momento non troverà più resistenza.

Dal terzo al sesto inning il match è a senso unico, con il rigenerato fanalino di coda capace di realizzare dodici punti al cospetto di un Piacenza con le braccia molli. Limiti tecnici che le insicurezze generate dalla lunga serie negativa stanno ulteriormente amplificando. Ne deriva una gara in totale controllo per Bovisio, mentre il line-up piacentino si ricorda di esistere soltanto nell’ottavo attacco, quando il singolo di Agosti e gli improvvisi tripli di D’Auria e Pancini producono tre punti utili soltanto a evitare la conclusione anticipata per manifesta superiorità. Il finale recita un eloquente 16-6.

Gara 2

Piacenza versione “Dr. Jekyll e Mr. Hyde” che, nel pomeriggio, sfodera una prestazione ai limiti della perfezione, restituendo a Bovisio la manifesta superiorità all’ottavo inning con un netto 10-0.

Zero punti subiti, zero errori difensivi, quindici valide battute e cinque doppi. Sul monte, Acevedo e Solano dominano il diamante concedendo appena una valida a testa e annichilendo il line-up di casa con quindici eliminazioni al piatto complessive.

Nel box spiccano Penaloza e José Perez, entrambi con 3 su 4, oltre a Gardenghi con un eccellente 3 su 6.

Tutto oro che però non luccica. Dopo la debacle mattutina, infatti, i buoi sono ormai scappati dalla stalla. Non resta che recriminare sui limiti caratteriali di una squadra che soltanto a tratti riesce a esprimere il proprio potenziale e che, proprio per questa incostanza, non può ambire ai traguardi prefissati.

Il pareggio sorride invece a Bovisio, che soltanto un Piacenza così discontinuo poteva rigenerare e rilanciare nella corsa salvezza.

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