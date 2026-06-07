Ciclismo – Doppietta per la Bft Burzoni VO2 Team Pink! Alessia Orsi trionfa ad Arcade davanti a Matilde Rossignoli

Ancora loro due, sempre più in alto. Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, il week end d’oro è griffato da Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, con le due “panterine” regine indiscusse del fine settimana agonistico della formazione Donne Juniores piacentina guidata da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti.

Se ieri (sabato) la Orsi aveva conquistato il terzo posto e la maglia di campionessa regionale a cronometro a San Lorenzo di Lugo, mentre la Rossignoli era arrivata seconda alle spalle solo di Maria Acuti, oggi le due protagoniste si sono superate nel contesto della gara Open (insieme alle più esperte Elite e Under 23) ad Arcade, in provincia di Treviso.

Alessia Orsi – modenese classe 2008 – ha tagliato per prima il traguardo festeggiando la sua prima vittoria del 2026, poco davanti alla compagna di squadra e coetanea veronese, ancora per pochissimo in maglia tricolore dopo l’acuto di Trieste 2025 prima della sfida di quest’anno a Sora il prossimo 20 giugno.

Ordine d’arrivo Donne Open Arcade

1° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 109,100 chilometri in 2 ore 47 minuti e 50 secondi, media 39,003

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

4° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

5° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)

6° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

7° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

8° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)

9° Michela De Grandis (Horizons Cycling Club)

10° Maryna Altukhova (Fanini Cycling Team)

Classifica Donne Elite Arcade

1° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana) 109,100 chilometri in 2 ore 47 minuti e 50 secondi, media 39,003

2° Michela De Grandis (Horizons Cycling Club)

3° Maryna Altukhova (Fanini Cycling Team)

4° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze)

5° Irene Laudi (Born To Win Btc City Ljubljana) a 15 secondi

6° Rebekka Pigolotti (Horizons Cycling Club)

7° Valeriia Kononenko (Fanini Cycling Team) a 50 secondi

8° Tetiana Yashchenko (Ukrainian Cycling Federation) a 1 minuto e 15 secondi

9° Aline Rezzonico (Team Biesse Carrera Zambelli)

10° Claudia Comacchio (Isolmant – Premac – Vittoria)

Classifica Donne Juniores Arcade

1° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 109,100 chilometri in 2 ore 47 minuti e 50 secondi, media 39,003

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

4° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

5° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

6° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

7° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)

8° Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze)

9° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino) a 1 minuto e 15 secondi

10° Gaetanna Alhach Sjogren (A.R. Monex Pro Cycling Team).

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