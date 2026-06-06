Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink sfreccia nella cronometro in Romagna

Inizia con un doppio podio, una maglia e altre due top ten il week end agonistico della Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina Donne Juniores in evidenza oggi a San Lorenzo di Lugo (Ravenna) nella sfida a cronometro che assegnava anche il titolo regionale emiliano-romagnolo di categoria.

Le “panterine” sono salite sul podio con Matilde Rossignoli e Alessia Orsi (entrambe classe 2008): più veloce di loro solamente la mantovana Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli), con la Rossignoli – campionessa italiana su strada in carica – seconda e con la modenese Orsi terza e vincitrice della maglia regionale. Per le ragazze dirette da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, anche altre due top ten: nona Agata Campana e decima Irene Ferrari.

Domani la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà di scena in Veneto nella gara Donne Open di Arcade (Treviso).

Cronometro San Lorenzo di Lugo

1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) in 17 minuti 53 secondi 85

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 31 secondi 42

3° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 40 secondi 91

4° Linda Rapporti (Breganze Millenium) a 44 secondi 01

5° Azzurra Ballan (Breganze Millenium) a 46 secondi 93

6° Anna Muccarini (Sport Club Brescia Flandres Love) a 1 minuto 10 secondi 97

7° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss) a 1 minuto 32 secondi 37

8° Sara Peruta (Petrucci Gauss) a 1 minuto 34 secondi 72

9° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 37 secondi 73

10° Irene Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 41 secondi 54.

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