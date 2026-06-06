Tennistavolo – Armani (Cortemaggiore) conquista il bronzo nel doppio maschile agli Assoluti di 4ª Categoria

Dopo i titoli conquistati nei Campionati Regionali Assoluti e Giovanili, maschili e femminili, la stagione della Tennistavolo Cortemaggiore si chiude con un altro importante risultato. Ai Campionati Italiani Assoluti di 4ª Categoria, disputati a Riccione, è infatti arrivato un podio di grande valore per i colori della società piacentina.

Bronzo nel doppio maschile per Francesco Armani

Francesco Armani, 21 anni, giovane atleta che ricopre anche il ruolo di tecnico e che nel corso della stagione ha militato nel campionato nazionale a squadre di Serie C1, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nel doppio maschile.

Partito con il numero 222 del seeding, Armani ha saputo compiere un percorso straordinario insieme a Davide Pacchiosidel San Polo di Torrile (Parma), riuscendo a salire sul podio in una competizione che vedeva al via ben 374 coppie partecipanti.

Per raggiungere la semifinale, Armani e Pacchiosi hanno superato nell’ordine:

Francesco Pignalosa e Bruno Aluffi (Caserta);

Marco Cassarino (Vedano Olona, VA) e Giacomo Gualano (Villa Romanò, CO);

Andrea Belardinelli e Luca Belardinelli (CUS Camerino, MC);

Giosuè Debarbieri e Flavio Bertolini (Genova);

Andrea Carlone (Torino) e Andrea Bergantin (Poggiasco);

Domenico Delama (Bolghera, TN) e Thomas Franzoi (Cles, TN).

Particolarmente significativa la vittoria ottenuta contro Andrea Belardinelli, testa di serie numero 1 del torneo.

In semifinale, Armani e Pacchiosi hanno poi ceduto per 3-0 alla coppia composta da Jan Slavec (Kras Trieste) e Luca Franzoni (Sarmeola Padova), che si sarebbe successivamente laureata Campione d’Italia 2026, conquistando lo scudetto di categoria.

Un risultato di assoluto prestigio per Francesco Armani e per la Teco Cortemaggiore, che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal club sia a livello tecnico sia nella valorizzazione dei giovani atleti.

TENNISTAOLO – CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI 4ª CATEGORIA A RICCIONEArmani Francesco (Teco Cortemaggiore) conquista il bronzo nel doppio maschileSu 374 partecipanti, significativo e prestigioso podio per il pongista magiostrino.Dopo i titoli conquistati nei Campionati Regionali Assoluti e Giovanili, maschili e femminili, la stagione della Teco Cortemaggiore si chiude con un altro importante risultato. Ai Campionati Italiani Assoluti di 4ª Categoria, disputati a Riccione, è infatti arrivato un podio di grande valore per i colori della società piacentina.Bronzo nel doppio maschile per Francesco ArmaniFrancesco Armani, 21 anni, giovane atleta che ricopre anche il ruolo di tecnico e che nel corso della stagione ha militato nel campionato nazionale a squadre di Serie C1, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nel doppio maschile.Partito con il numero 222 del seeding, Armani ha saputo compiere un percorso straordinario insieme a Davide Pacchiosidel San Polo di Torrile (Parma), riuscendo a salire sul podio in una competizione che vedeva al via ben 374 coppie partecipanti.Per raggiungere la semifinale, Armani e Pacchiosi hanno superato nell’ordine:

Francesco Pignalosa e Bruno Aluffi (Caserta);Marco Cassarino (Vedano Olona, VA) e Giacomo Gualano (Villa Romanò, CO);Andrea Belardinelli e Luca Belardinelli (CUS Camerino, MC);Giosuè Debarbieri e Flavio Bertolini (Genova);Andrea Carlone (Torino) e Andrea Bergantin (Poggiasco);Domenico Delama (Bolghera, TN) e Thomas Franzoi (Cles, TN).

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