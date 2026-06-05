Ciclismo – Inizio giugno scoppiettante per l’Asd Programma Auto

Inizio giugno scoppiettante per l’Asd Programma Auto, protagonista su più fronti nelle gare amatoriali. Sardegna foriera di grandi soddisfazioni per Alberto Baesso, corridore vicentino della squadra piacentina grande protagonista al Giro delle Miniere. Dopo quattro giorni di gara, Baesso ha chiuso il Giro al secondo posto assoluto (e della propria fascia).

Nella prima frazione è arrivato un decimo posto assoluto e la vittoria negli M1, per poi migliorarsi di quattro posizioni nella seconda tappa centrando il bronzo di giornata di categoria. Il day 3 coincideva con il campionato italiano cronocoppie Federciclismo, dove Alberto, in coppia con il sardo Federico Lai, ha vinto la maglia tricolore nella fascia 1 (19-35 anni). Infine, l’ultima tappa, con 83 chilometri, 1000 metri di dislivello e tanto vento, con la quattordicesima posizione assoluta e la quarta di categoria.

Prestigioso podio sfiorato, invece, per Fabio Sartori alla Medio Fondo L’Etape Piemonte by Tour de France, con il quarto posto nei Veterani B e la posizione assoluta numero 33. Alla Granfondo Edita Pucinskaite a Pistoia, terzo posto assoluto e vittoria nei Master 5 nel percorso medio per Dario Salvaderi.

A chiudere il cerchio, anche un brillante risultato “rosa”: alla Marcialonga, Mara Manfredi ha chiuso al quarto posto assoluto femminile, salendo sul gradino più basso del podio nelle Woman A, mentre nelle Woman B Federica Figliola ha conquistato il quinto posto.

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