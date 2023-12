Ester Pasetti, direttore di Emergenza urgenza psichiatrica di Psichiatria

Ester Pasetti è la nuova direttrice di Emergenza urgenza psichiatrica di Psichiatria del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche. La conferma nel ruolo è arrivata nei giorni scorsi da parte del direttore generale Paola Bardasi, dopo una selezione pubblica che ha valutato le competenze professionali e manageriali della professionista, nonché le conoscenze scientifiche acquisite in relazione al ruolo da ricoprire nel quadro della programmazione aziendale.

“Lavoro nel servizio psichiatrico di Diagnosi e cura di Piacenza dal 1999. Ho sempre desiderato svolgere attività clinica all’interno dell’ospedale e Piacenza mi ha offerto fin da subito la possibilità di seguire le mie inclinazioni consentendomi di operare in questo contesto. Fin dall’inizio la mia volontà è stata quella di fare uscire questa branca della medicina dall’isolamento sociale e logistico per creare una rete di collaborazione con le altre specialistiche e soprattutto, per ovvia necessità, con il dipartimento di Emergenza urgenza e con le varie unità operative aziendali. Dare un’immagine e una riconoscibilità scientifica alla psichiatria che al pari delle altre discipline si occupa di malattie e non di semplice disagio. Continuerò a lavorare in questo senso, per garantire l’appropriatezza e la dignità ambientale delle degenze”.