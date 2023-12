Tennistavolo – Una Teco decimata e sfortunata trova la prima sconfitta contro Silver Lining

Ultima giornata di andata in tutti i campionati a squadre, il tennistavolo Cortemaggiore chiude il 2023 fra le mura amiche, presso il palazzetto dello sport di Cortemaggiore. Un pomeriggio carico di passione con incontri spettacolari in tutti i sei campionati, ma gli occhi erano puntati sullo scontro al vertice di serie B-2 nazionale maschile fra la Teco Cattina e la milanese Silver Lining.

TECO CATTINA – SILVER LINING MILANO 4-5

Pre partita da cancellare per i colori magiostrini. La Teco perde il “cavallo di razza” Stefano Ferrini alla vigilia, colpito dall’influenza. Gioca a mezzo servizio Roberto Negro, colpito da una fastidiosa contrattura. Tutto rimane nelle mani di Alexksandr Sazonov e Pietro Calarco, poca cosa rispetto agli ospiti che si presentano con due pongisti di classe come Yan Min – ex olimpionico – e Pan Qing, che ha fatto la storia italiana in serie A, in più il terzetto di base Nicolas Famà, Andrea Arlati e Gabriel Marra. Gli ospiti cercano a tutti i costi i due punti di fronte a un Cortemaggiore decimato, che però mette in campo anima e cuore e combatte. Ma alla fine è costretta a cedere il passo. Ecco i tabellini.

CALARCO – YAN MIN 0-3

SAZONOV – PANG QING 3-2

NEGRO – FAMÀ 1-3

SAZONOV – YAN MIN 0-3

CALARCO – FAMÀ 3-2

NEGRO – ARLATI 3-0

SAZONOV – FAMÀ 3-2

NEGRO – YAN MIN 0-3

CALARCO – ARLATI 2-3

CLASSIFICA

1) SILVER LINING MILANO 14

2) TECO CATTINA 12

3) MARCO POLO BRESCIA 10

4) KLAUS MONTICHIARI 6

5) BATTINI CASTELGOFFREDO 6

6) VILLA ROMANÒ 4

7) NERVIANO HAMMERS 2

8) PANINO LAB BAGNOLESE 0

Tennistavolo Cortemaggiore – Serie C1

La Teco Fumara insiste, batte anche il Giara Ferrara (5-3) e rimane solitaria in testa. Leonardo Milza da favola, il resto lo fa il baby Lorenzo Armani, seguito in panchina da Simone Derini. Ospiti con partenza super, Milza reagisce da lì filotto e vittoria. Ecco i tabellini.

ARMANI – D’AMORE 1-3

MOLINARI – ANDREOLI 2-3

MILZA – CURARATI 3-2

ARMANI – ANDREOLI 3-0

MILZA – D’AMORE 3-0

MOLINARI – CURARATI 0-3

MILZA – ANDREOLI 3-0

ARMANI – CURARATI 3-2

CLASSIFICA

1) TECO FUMARA PUNTI 14

2) COVI MODENA 10

3) VERGATI SARMEOLA PD 10

4) GIARA FERRARA 6

5) ROSSETTO VERONA 6

6) BATTINI CASTELFGOFFREDO 4

7) BATTSTINI PARMA 2

8) POVIGLIO 0

Tennistavolo Cortemaggiore – Serie Regionale

Ecco i risultati e le classifiche al termine del girone d’andata.

SERIE C-2 REGIONALE

TECO CATTINA – FERVAL REGGIO EMILIA 1-5

CLASSIFICA

1) FERVAL REGGIO EMILIA 14

2) TECO CATTINA 12

3) CDR MODENA 10

4) SERMIDE 8

5) PMF MODENA 6

6) DUENNE BOLOGNA 4

7) CASTELFRANCO EMILIA 2

8) VITTORINO DA FELTRE 0

SERIE D-1 REGIONALE

TECO FUMARA – BOLOGNA 5-1

CLASSIFICA

1) AUDAX RE PUNTI 14

2) IL SALE PARMA 12

3) TECO FUMARA 10

4) FORTUTUDO BOLOGNA 6

5) PREMIX S.POLO DI TORRILE PR 6

6) CASALGRANDE RE 6

7) BOLOGNA 2

8) ARSENAL 0

SERIE D-2 REGIONALE

TECO FUMARA – REGGIO EMILIA 5-1

CLASSIFICA

1) LAS S.POLO DI TORRILE PUNTI 14

2) TECO FUMARA 12

3) REGGIO EMILIA 10

4) BATTISTINI PARMA 8

5) VALNURE PC 6

6) MODENA 4

7) ESI PIACENZA 2

8) LA RI POVIGLIO 0

SERIE D-3 REGIONALE

TECO FUMARA – ESI PIACENZA 5-4

CLASSIFICA