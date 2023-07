Eventi a Piacenza e provincia fino al 16 luglio 2023

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi dal 10 al 16 luglio 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 10 luglio

Alle ore 21.30 a Palazzo Farnese: “Un uomo chiamato Bob Dylan” con Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti.

Al chiostro Santa Chiara alle 21.30: Maura Gancitano e Andrea Colamendici nell’incontro letterario “Ma chi me lo fa fare”.

Martedì 11 luglio

Martedì 11 luglio alle ore 21.15 a Castel San Giovanni in Piazza XX Settembre è in programma il concerto della band Le Vibrazioni.

La grande boxe della Salus et Virtus Boxe a Carpaneto martedì 11 luglio. Alle ore 20 30 nel centro salgono sul ring pugli affermati e nuovi talenti della storica società piacentina.

Mercoledì 12 luglio

Alle 21.30 a Palazzo Farnese per Piacenza Suller Cult Drusilla presenta il suo spettacolo Eleganzissima.

Al Festival di Veleia mercoledì 12 luglio alle ore 21.30 è in programma lo spettacolo di Elio De Capitani assieme alla Filarmonica Toscanini “Arianna e il Minotauro”.

Sandra Bonzi presenta la nuova avventura di Elena Donati contenuta nel suo nuovo libro:”Il mio nome è due di picche”nell’ambito delle serate letterarie Giana Anguissola in piazzetta dell’Asilo a Travo alle ore 21,15, l’ingresso è gratuito.

Giovedì 13 luglio

Al chiostro Santa Chiara alle 21.30: La Portena Tango. Spettacolo-concerto di Tango Argentino.

Fino al 16 luglio si tiene il secondo appuntamento di luglio del Festival del Medioevo di Pianello Val Tidone. L’evento mette in scena uno dei momenti cruciali per la Val Tidone, avvenuto nel 1378.

Giovedì 13 luglio Valerio Varesi presenta il libro L’affittacamere. Le inchieste del commissario Soneri (Mondadori, 2023) in dialogo con Chiara Persico. L’evento fa parte serate letterarie Giana Anguissola in piazzetta dell’Asilo a Travo alle ore 21,15, l’ingresso è gratuito.

Rottofréno senza Freni fino al 14 luglio.

Venerdì 14 luglio

A Palazzo Farnese dalle ore 21.30, spazio alla grande musica italiana d’autore con Fabio Concato che porta in scena il suo ultimo spettacolo Musico Ambulante Tour.

Morfasso in Festa fino al 16 luglio

Sagra dello Spiedino a Carminao fino al 19 luglio.

Sabato 15 luglio

Sabato 15 luglio arriva a Piacenza, a Palazzo Farnese alle ore 21.30, il Tour 2023 dei Floyd Machine dedicato alla ricorrenza del 50^ anniversario dell’album più famoso della storia della musica contemporanea: The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Festa Enogastronomica di Piozzano fino al 17 luglio.

Domenica 16 luglio

