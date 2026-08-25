Farmacie comunali, domani incontro in prefettura. Ugl: “I lavoratori puntano all’accordo e non allo sciopero”

Farmacie Comunali di Piacenza: Domani (26 agosto) alle 11 il tavolo per la procedura di raffreddamento. I lavoratori puntano ad un accordo e non allo sciopero ma saranno determinati a procedere sia per questioni di merito che di metodo.

Coerentemente con quanto deciso nell’assemblea del 3 agosto scorso, in data 18 agosto UGL Terziario ha avviato la procedura prevista dalla legge per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

La Prefettura ha convocato le parti per la giornata di domani alle ore 11:00.

All’esito dell’incontro di domani e quindi del confronto tra UGL Terziario e la delegazione delle Farmacie Comunali di Piacenza (è stato ricompreso negli inviti anche il Comune di Piacenza, socio di maggioranza) potrà esserci un accordo sui temi posti dalle lavoratrici e dai lavoratori attraverso UGL Terziario oppure, entro i prossimi 10 giorni, saranno annunciati gli scioperi con le modalità previste dalla legge 146/90 e dal contratto collettivo.

Le lavoratrici ed i lavoratori si aspettano un risultato “convincente” all’insegna della concretezza, non una vaga disponibilità a riprendere il dialogo, che pure il datore di lavoro ha manifestato nelle ultime settimane con un’intensità delle relazioni sindacali mai vista prima.

I temi ormai noti partono dalle condizioni di lavoro, a partire dall’organizzazione, fino all’utilizzo massivo dei lavoratori atipici passando per il premo di risultato 2026 non definito unitamente ad altre tematiche che solo negli ultimi 3 anni si stanno seriamente cominciando ad affrontare.

Ugl Terziario non è disposta a derogare né su questioni di metodo che di merito in virtù di un mandato ricevuto dai lavoratori, chiaro. Confidiamo per l’ultima volta in un risanamento del tossico ambiente lavorativo delle farmacie comunali.

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