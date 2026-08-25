FedEx Express Italy, il sindacato Ugl: “Le diatribe fra committente e appaltatore non ricadano sui lavoratori”

E’ notizia di questi giorni che la società SIC Europe s.r.l. ha dato disdetta di tutti gli appalti di sua competenza per conto di FedEx Express Italy. “Comunicazione arrivata come un fulmine a ciel sereno in data 21 agosto che produceva i suoi effetti già dal 23 agosto, con non poca preoccupazione dei lavoratori ignari di tutto”, commenta l’Ugl.

“In particolare nella nostra provincia, questo ha comportato la chiusura immediata dell’Hub e la messa in “ferie a determinazione aziendale” di tutti i dipendenti, circa una cinquantina, salvo poi rettificare parzialmente entro poche ore poiché “alcuni operatori saranno necessari all’azienda per la movimentazione dei mezzi”.

LA NOTA DELL’UGL

La scrivente ha tempestivamente chiesto alla società uscente chiarimenti urgenti in merito alla situazione, massima trasparenza e tutela verso i lavoratori, che non devono essere messi nella condizione di pagare con le loro ferie o permessi (soprattutto dopo il periodo estivo in cui ne hanno usufruito) le diatribe fra committente ed appaltatore. Nulla dovrà essere a loro addebitato ed abbiamo chiesto alla SIC Europe e come obbligato in solido a FedEx Express Italy, che le giornate di “chiusura” vengano interamente retribuite ai lavoratori, parte lesa della vicenda.

Non siamo qui a chiederci di chi sia la colpa tra committente ed appaltatore, ma siamo qui a domandarci se si possa interpretare quanto sta succedendo come una serrata (illegittima ed illegale), poiché per stessa ammissione dell’azienda uscente alcune “movimentazioni” saranno necessarie.

Quando sono i lavoratori a protestare utilizzando lo sciopero per fermare i lavori l’interesse è sempre molto alto, ma quando è una grande azienda o peggio una multinazionale a chiudere i battenti all’improvviso la risonanza è decisamente minore! Per questo faremo di tutto per garantire trasparenza e legittimità nei confronti dei lavoratori che hanno tutto il diritto di non rimanere nell’incertezza!

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