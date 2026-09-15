FedEx, Ugl: “Cambio d’appalto che consentirà a quaranta lavoratori di mantenere l’impiego”

“Nella giornata del 14 settembre dopo varie peripezie e un incontro interlocutorio in Prefettura lo scorso 11 settembre, si è siglato il cambio appalto che consente a circa 40 lavoratori di tornare al lavoro già da oggi 15 settembre, in una nuova sede trovata dal nuovo appaltatore e che nelle prossime settimane verrà sistemata per consentire una organizzazione ottimale delle attività”. Lo annuncia Raffaella Bongiorni, della Ugl.

LA NOTA DELLA UGL

Nel frattempo, per la giornata del 15, i lavoratori si sono recati a caricare presso il magazzino di Peschiera Borromeo previo riconoscimento delle maggiorazioni per la trasferta. Come anticipato, nulla delle diatribe fra committente ed ex appaltatore doveva ricadere sui lavoratori e così è stato, con FedEx che si è impegnata a pagare in surroga le retribuzioni ultime ed a coprire le giornate non lavorate nel periodo vacante senza utilizzare ore di ferie o permessi dei lavoratori.

Inoltre i dipendenti riceveranno una indennità di disagio da Con.Fid (il nuovo appaltatore) per quanto affrontato in queste settimane di 750 euro netti.

Un risultato soddisfacente che per ora consente alle lavoratrici ed ai lavoratori di ritrovare la serenità.

Per UGL Servizi e Merci tanto si deve ancora fare per garantire una stabilità maggiore dei rapporti di lavoro ed un miglioramento che dovrà passare attraverso l’implementazione di relazioni sindacali trasparenti e non “preferenziali” da parte del datore di lavoro.