Baseball – Il Piacenza U15 batte anche lo Junior Parma in Coppa Emilia

E’ proseguito anche contro lo Junior Parma il buon momento della giovanile U15 del Piacenza Baseball. Al De Benedetti i biancorossi di Andrea Agosti hanno battuto lo Junior Parma 6-2 confermando il primo posto nel girone. Tra il Piacenza e lo spareggio per il primato nella zona Emilia Ovest resta ora solo la trasferta di Sala Baganza in programma sabato pomeriggio. Una prospettiva interessante che fa seguito ai lusinghieri risultasti riportati nei mesi scorsi in campionato. Nel derby contro lo Junior decisivi i 4 punti segnati al 3° inning che hanno scavato il solco decisivo visto che fino a quel punto il Piacenza aveva potuto contare sullo striminzito 1-0 maturato al primo inning.

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