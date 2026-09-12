Franzini verso Piacenza – Virtus Verona: “Affrontiamo una squadra giovane, ma temibile. Dovremo fare la partita da subito” AUDIO

I biancorossi sono pronti per la prima in campionato al “Garilli” dopo le vittoria in rimonta con Correggese (Coppa Italia) e Tritium. Domenica gli uomini di Arnaldo Franzini sfideranno la Virtus Verona tra le mura amiche

Il debutto del Piacenza a Trezzo sull’Adda porta in dote tanti spunti positivi. La squadra, schierata dal tecnico con il 4-3-3 ha creato diverse occasioni nella prima mezz’ora, specialmente dal versante destro, quello di Mustacchio. Dopo lo svantaggio il tecnico ha ridisegnato la squadra gettando nella mischia Capelli, Putzolu e Trombetta e passando al 4-2-3-1 con Trombetta alle spalle della punta. Da quel momento la reazione dei biancorossi è stata da grande squadra (leggi qui) e lo score è stato totalmente ribaltato con le reti di Rapaj e Mustacchio (rigore)…”Sono molto contento della reazione dei miei ragazzi -ammette Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound – giocare fuori casa è sempre complicato. Andare sotto nel secondo tempo poteva costarci caso, invece chi è entrato ha cambiato la partita. Anche la partenza era stata buona per cui sono soddisfatto, chiaramente ci sono anche tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare, ma ce lo aspettavamo. L’importante è crescere facendo punti”

Da una neopromossa ad una retrocessa…

La Virtus Verona rappresenta un unicum nel mondo del calcio italiano. Il suo presidente Luigi Fresco non solo guida la società dal 1982, ma incarna anche il ruolo di allenatore della squadra da allora con rarissime pause. I rossoblù avevano conquistato la C nel 2018 e sono rimasti tra i professionisti per ben 8 anni. Lo scorso anno però è stato impossibile per i virtussini evitare la retrocessione in D, conseguenza diretta del 18esimo posto in classifica.

La Virtus ha debuttato in Coppa contro lo Schio. Dopo il vantaggio iniziale la formazione veronese si è fatta riacciuffare proprio nel finale di gara per poi dover definitivamente alzare bandiera bianca in seguito ai calci di rigore. In campionato con il Villa Valle è finita 2-2, nonostante gli scaligeri siano andati sul 2-0, salvo poi subire 2 reti in un minuto. Sicuramente la Virtus Verona rappresenta un altro cliente non semplice, ma molto diverso dalla Tritium. “Servirà un ulteriore step in avanti della mia squadra. Affrontiamo un gruppo ringiovanito, che non rinuncia ad alcuni giocatori esperti che fanno da chioccia e che vanta alcune individualità molto importanti. Sono partiti bene in questa stagione. Contro il Villa Valle ha giocato molto bene, dovremo provare ad aggredirli sin dai primi minuti”

Infermeria e dintorni…

A destare più preoccupazioni di tutti è Versari. Il problema al retto femorale ha costretto la società ad intervenire sul mercato con l’acquisto del 2004 Fantoni, anche se Bruno domenica scorsa ha dimostrato di avere la stoffa per giocare titolare tra i pali. Non è rosea nemmeno la situazione di Bakayoko: il centrale difensivo è uno dei pezzo da novanta del mercato di Calistri, ma sono incorso esami per vagliarne le condizioni, poiché si teme una pubalgia. Accertamenti in vista anche per Sereni, uscito dopo appena 20 minuti dal terreno di gioco di Trezzo Sull’Adda per un problema muscolare. Non sarà quasi sicuramente della partita nemmeno Taugourdeau, ma per il francese il discorso è meno negativo rispetto ai compagni sopra citati: le noie al ginocchio sono sparite e si sta già allenando con il gruppo, sta semplicemente recuperando la condizione. Da valutare invece la situazione di Abbondanza che non era all’ultima partita per problemi familiari.

La probabile formazione

La seconda giornata di campionato

Sabato 12 settembre, ore 16:00

Brusaporto – Tritium

Sabato 12 settembre, ore 18:00

Pro Palazzolo – Milan U23

Domenica 13 settembre, ore 15:00

Piacenza – Virtus Verona DIRETTA SU RADIO SOUND

Nibbiano e Valtidone – Fiorenzuola FLASH SU RADIO SOUND

Caldiero Terme – Leon

Pavonese – Club Milano

Rovato – Chievo

Scanzorosciate Real Calepina

Villa Valle – Ciserano