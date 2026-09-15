Canottaggio – Vittorino da Feltre in evidenza agli Italiani sprint: due equipaggi biancorossi a un soffio dal podio

Fine settimana intenso di gare per il canottaggio a Gavirate, sul lago di Varese, dove si sono svolti i Campionati Italiani Sprint, sulla distanza di 500 metri, il Meeting Nazionale per Allievi e Cadetti e il Trofeo delle regioni. Un evento che, complessivamente, ha visto gareggiare 1300 atleti in rappresentanza di 91 tra società e comitati regionali.

Ai Tricolori sprint sono stati 76 i sodalizi remieri presenti, per un totale di 733 atleti e atlete ai nastri di partenza nelle due categorie previste, Under 18 e Over 18.Tra gli Under 18, nel singolo femminile, tra i 40 equipaggi scritti erano presenti anche tre giovani singoliste della Vittorino da Feltre: Anna Fugazza, che ha terminato il suo percorso nelle qualifiche, Giorgia Sardi e Viola Ferrari che hanno conquistato l’accesso a una delle quattro semifinali dove solo le prime due classificate conquistavano il pass per la finalissima. Giorgia Sardi ha terminato il suo percorso in semifinale, mentre Viola Ferrari, dopo aver vinto la sua semifinale, ha disputato la finale conquistando un ottimo settimo posto.

Tra gli Under 18, nella specialità del doppio maschile, ben 58 equipaggi iscritti tra cui anche il doppio della Vittorino composto da Pietro Campominosi e Lorenzo Magnani, che dopo aver superato le batterie di qualifica, ha terminano il percorso in semifinale. Sempre in doppio, ma tra gli Over 18, due gli equipaggi biancorossi al via: quello composto dai fratelli Luca e Paolo Groppi, che non ha superato le qualifiche, e quello formato da Marco Tinelli e Dario Guerra, che dopo aver superato le batterie ha concluso al quinto posto le semifinali mancando per un soffio l’accesso alla finale. Tinelli, Guerra, Paolo Groppi e Luca Preti hanno gareggiato nella specialità del quattro di coppia: terzo posto in batteria e accesso alla finale che è stata caratterizzata da distacchi minimi, con i quattro biancorossi che hanno conquistato un ottimo quarto posto finale a meno di un secondo dal podio. Da segnale il rientro in gara con secondo posto, sull’otto misto over 18 del Rowing Club genovese, per la piacentina Gemma Ghinelli dopo un periodo dedicato allo studio.

Nel Meeting nazionale per Allievi e Cadetti, quarto posto per Riccardo Podestà nel singolo Cadetti, settimo posto per Alberto Molari, quinto posto nel quattro di coppia Allievi C per Christian Gandolfi, Gabriele Biselli, Gabriele Dallarda e Giacomo Struzzi Fontana