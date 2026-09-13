La musica unisce ciò che la vita separa, il 15 settembre torna la “Notte per gli Angeli” a Cortemaggiore

“La musica unisce ciò che la vita separa”. È questo lo slogan che accompagna la 13ª edizione di “Notte per gli Angeli”, la grande rassegna musicale in programma martedì 15 settembre a Cortemaggiore, in Piazza Patrioti, nata per ricordare tutti i ragazzi che hanno perso la vita a causa di incidenti stradali.

Una frase che racchiude il significato più profondo di una serata nella quale la musica diventa un ponte tra il ricordo e il presente, tra chi non c’è più e chi continua a custodirne la memoria. Ma anche uno strumento concreto di solidarietà: l’intera serata avrà infatti finalità benefica.

A rendere speciale questa edizione sarà soprattutto la straordinaria partecipazione di numerosi artisti, che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio talento per sostenere l’iniziativa e contribuire a trasformare una serata di musica in un momento di solidarietà e sensibilizzazione.

Una grande festa della musica per una causa importante

Sul palco di Piazza Patrioti si alterneranno artisti e formazioni con esperienze e generi differenti, in un grande concerto pensato per coinvolgere il pubblico e regalare una serata di emozioni.

A esibirsi saranno Jack Nobile, Miracle, Gianni Dallaturca, Afasia, Matteo Magni dei Cani Sciolti, Daniele Ronda, Blue Velvet, I Vagabondi, Marco Artoni, Via Emilia Live Rock e Curve Pericolose.

Alla serata sarà presente anche Beppe Cantarelli, musicista, compositore e produttore di fama internazionale, la cui partecipazione impreziosirà ulteriormente un appuntamento già ricchissimo di protagonisti.

Tanti artisti, tanti stili e un unico obiettivo: stare insieme attraverso la musica e fare del proprio talento uno strumento di beneficenza.

A presentare la serata sarà Alice Morelli, che accompagnerà il pubblico attraverso i diversi momenti dell’evento, dando voce agli artisti e al messaggio che da tredici anni rappresenta il cuore di “Notte per gli Angeli”.

L’iniziativa si svolge inoltre con il patrocinio del Comune di Cortemaggiore, a testimonianza del valore che la manifestazione riveste per il territorio e per l’intera comunità.

Dalle 19.30 la piazza si anima

La manifestazione inizierà alle 19.30, con l’apertura degli stand gastronomici, curati dall’Associazione Turistica Cortemaggiore insieme ai tanti volontari che collaborano alla realizzazione dell’evento.

Prima del concerto ci sarà spazio anche per i più piccoli, con l’esibizione dei bambini della Scuola dell’Infanzia “G. Verdi”, che porteranno sul palco la loro energia e la loro spontaneità.

Poi, alle 21, l’appuntamento con la musica entrerà nel vivo.

Ma prima dell’inizio del concerto, la piazza vivrà uno dei momenti più emozionanti della serata: il lancio dei palloncini verso il cielo, ciascuno accompagnato da un messaggio speciale scritto dalle persone presenti.

Un gesto simbolico che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi di “Notte per gli Angeli”. Pensieri, nomi, ricordi e parole saranno affidati al cielo per raggiungere idealmente quei ragazzi che non ci sono più.

A occuparsi di aiutare il pubblico a legare i messaggi ai palloncini saranno il team “Scappati da casa”, gli Alpini e il “Centro Giovani Corte”, in un esempio concreto di collaborazione tra realtà diverse della comunità.

Quando la musica diventa memoria

“Notte per gli Angeli” nasce dal desiderio di non lasciare che il tempo faccia svanire il ricordo di chi ha perso la vita sulle strade. Ma la manifestazione guarda anche al futuro, cercando di trasformare il ricordo in consapevolezza.

La musica, in questo contesto, diventa un linguaggio universale. Non cancella il dolore e non colma le assenze, ma permette alle persone di incontrarsi, condividere emozioni e mantenere vivo un ricordo.

Ed è proprio qui che lo slogan “La musica unisce ciò che la vita separa” trova il suo significato più autentico.

Gli artisti che saliranno sul palco lo faranno per il piacere di suonare, ma soprattutto per sostenere una causa benefica e contribuire, attraverso la propria musica, a una serata dedicata alla memoria e alla solidarietà.

Cortemaggiore si prepara così a vivere una notte nella quale le note saranno protagoniste, ma non saranno mai soltanto note. Saranno emozioni, ricordi, abbracci ideali e messaggi di speranza.