Rugby – Sabato Lyons al Beltrametti: la prima squadra vince con CUS Torino, Rugby Milano si aggiudica il Trofeo Capuzzoni

Davanti a uno Stadio Beltrametti gremito l’AS Rugby Milano riporta a casa lo Shield del Trofeo Capuzzoni, storico appuntamento di inizio stagione in palio tra Rugby Lyons e la formazione milanese, le due “squadre del cuore” del talentuoso e sfortunato ex Azzurro Massimiliano Capuzzoni. Fin troppo evidente la differenza in campo fra le due squadre che al Beltrametti si sono sfidate per lo “Shield” messo in palio in occasione del tradizionale appuntamento con il Trofeo Max Capuzzoni giunto alla sua 25’ edizione.

D’altra parte l’ASR Milano nella stagione scorsa si classificò nei primi posti della Serie A2 mentre la Sitav Lyons arrivò a metà della classifica di Serie B, e per la prossima stagione la squadra milanese mira alla Serie A1. Sette le mete realizzate nel primo tempo dai milanesi e altre tre nel corso della ripresa, contro le due mete dei bianconeri, arrivate a inizio ripresa nel migliore momento della squadra di casa. Lo Shield ritorna quindi a Milano per la terza volta nella storia del Trofeo, e a distanza di 5 anni dall’ultima vittoria dei biancorossi. Nel post partita, la premiazione delle due formazioni è stata un momento particolarmente emozionante, con la mamma di Max Capuzzoni Jucci a consegnare il trofeo al Rugby Milano accompagnata dall’assessore allo Sport di Piacenza Mario Dadati e dagli ex compagni di squadra del “Capu”.

Per la Cadetta Lyons un primo test sicuramente probante, ma che ha fatto vedere alcune buone sensazioni al cospetto di una squadra di categoria superiore: su tutte la gestione delle fasi statiche, che si sono rivelate all’altezza se non superiori a quelle avversarie, e il mantenimento del possesso anche contro una formazione più attrezzata fisicamente. I Leoni scenderanno nuovamente in campo sabato 26 settembre in un quadrangolare amichevole che si terrà allo stadio Beltrametti.

Sitav Rugby Lyons in crescendo e protagonista della sua prima vittoria in pre season arrivata, dopo una sconfitta e un pareggio nelle amichevoli precedenti, a spese di un CUS Torino con le carte in regola per ritentare il salto di categoria dalla Serie A1 alla A Elite.

La squadra di coach Paoletti ha evidenziato un buon possesso e avanzamento, altrettanto dicasi nella rapidità di movimento e di pulizia sui punti di incontro, mentre sono certamente migliorabili le fasi statiche, con qualche imprecisione di troppo in rimessa laterale che ha limitato le possibilità dei bianconeri specie nel primo tempo, impedendo uno sviluppo ottimale alle azioni di attacco. Dopo il minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Giovanni Franchi e il calcio d’inizio affidato all’assessore allo sport Mario Dadati, nei primi minuti le due contendenti vanno subito a segno: Apre le marcature Lorenzo Solari, al termine di uno scatto bruciante sull’ala sinistra che si conclude in mezzo ai pali avversari, con trasformazione di Russo; immediata la risposta degli ospiti, con Crepaldi che schiaccia in meta l’ovale a rifinire un drive avanzante in prossimità della linea di meta piacentina.

Occorre attendere oltre la mezz’ora prima di assistere alla terza marcatura, firmata da Bordin ancora una volta su iniziativa della mischia e sempre da drive avanzante: CUS Torino al sorpasso (7-10).

In avvio di ripresa i Lyons si fanno più intraprendenti e prendono d’assedio l’area torinese ma nonostante gli sforzi non riescono a sfondare la difesa che, con abilità, recupera palla per poi contrattaccare, con i bianconeri che sventano un paio di pericoli in contropiede. La meta del sorpasso nasce da una rimessa in gioco nella metà campo bianconera, con Nakov che brucia l’ala avversaria arrivando a finalizzare una lunga e prolungata azione dei Leoni. .

Trascorrono pochi minuti e i Lyons imbastiscono l’azione più bella della giornata: sono sette i giocatori che toccano la palla in una serie di passaggi rapidi e precisi, fino a quello finale per la meta di Colombo, trasformata da Russo: Lyons oltre il break (19-10).

Nel prosieguo l’iniziativa appartiene ai padroni di casa ma la difesa torinese si impegna a fondo e il risultato non cambierà fino alla conclusione del match.