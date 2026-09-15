Volley – Gas Sales Piacenza: il 10-11 ottobre a Cagliari la “Sardinia International Volley Cup”, biancorossi in semifinale con Lüneburg

Gas Sales Piacenza ultimerà la sua preparazione precampionato il 10 e 11 ottobre partecipando ad un quadrangolare dal profilo europeo a Cagliari.
Nel weekend che precede l’esordio in SuperLega Credem Banca 2026-2027, i biancorossi saranno impegnati in campo al PalaPirastu per disputare la “Sardinia International Volley Cup”, torneo internazionale organizzato dal Comitato Regionale Fipav Sardegna con la partecipazione anche di Itas Trentino, SVG Lüneburg (Germania), VK Ĉez Karlovarsko (Repubblica Ceca).
La formazione tedesca sarà la prima avversaria di Gas Sales Piacenza nella prima semifinale di sabato 10 ottobre programmata per le ore 16.00. In base al risultato maturato, poi, i biancorossi domenica 11 ottobre giocheranno la Finale per il 3° posto delle ore 15.00 o la partita che decreterà il vincitore della competizione delle ore 17.30, contro trentini o cechi.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Lüneburg si sono affrontate nell’aprile scorso nella Finale della CEV Volleyball Cup, manifestazione vinta dai biancorossi.
Per Gas Sales Piacenza, che tornerà a giocare in Sardegna dopo dieci mesi dall’ultima volta (10 dicembre 2025, gara di andata dei Sedicesimi di Finale di CEV Volleyball Cup vinta con i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovic) quelli di Cagliari saranno due dei pochi test match da affrontare con il roster al completo in vista del debutto in campionato a Padova previsto per il fine settimana successivo.