Ferragosto Sanrocchino 2026 dal 7 al 17 agosto: festa, musica, gonfiabili e stand gastronomici



Ferragosto Sanrocchino 2026 dal 7 al 17 agosto. Torna il tradizionale appuntamento di dieci giorni di festa tra gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età. L’ingresso è libero e i più potranno divertirsi coni gonfiabili.

Ogni sera saranno aperti gli stand gastronomici con le specialità del territorio, tra cui pisarei e fasö, tortelli, gnocco fritto, oltre a un menù composto di piatti senza glutine.

Ricco il programma musicale: si parte il 7 agosto con i Dirty Pop e DJ K, l’8 agosto con Zona Italia e il 9 agosto con il Tributo agli 883. Il 10 agosto spazio poi allo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ’90”, mentre dall’11 agosto protagonista sarà il ballo liscio con Paolo Bagnasco, Daniela Cavanna, Marianna Lanteri, Athos Bassissi, Marco & Alice e Anna Maria Allegretti.

Gran finale il 16 agosto con Anna e Massimo Antelmi, seguito dal tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy