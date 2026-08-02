Ferragosto Sanrocchino 2026 dal 7 al 17 agosto: festa, musica, gonfiabili e stand gastronomici

Ferragosto Sanrocchino 2026 dal 7 al 17 agosto. Torna il tradizionale appuntamento di dieci giorni di festa tra gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età. L’ingresso è libero e i più potranno divertirsi coni gonfiabili.
Ogni sera saranno aperti gli stand gastronomici con le specialità del territorio, tra cui pisarei e fasö, tortelli, gnocco fritto, oltre a un menù composto di piatti senza glutine.
Ricco il programma musicale: si parte il 7 agosto con i Dirty Pop e DJ K, l’8 agosto con Zona Italia e il 9 agosto con il Tributo agli 883. Il 10 agosto spazio poi allo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ’90”, mentre dall’11 agosto protagonista sarà il ballo liscio con Paolo Bagnasco, Daniela Cavanna, Marianna Lanteri, Athos Bassissi, Marco & Alice e Anna Maria Allegretti.
Gran finale il 16 agosto con Anna e Massimo Antelmi, seguito dal tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio.