Arcigay Lambda interviene dopo i fatti di Berlino: “Il Piacenza Pride tornerà nel 2027, non ci faremo intimidire dall’odio”

Arcigay Piacenza Lambda esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alle vittime, ai loro familiari e a tutta la comunità LGBTQ+ colpita dal tragico episodio avvenuto durante il Pride di Berlino nella giornata di sabato 25 luglio.
La nota stampa
Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale e internazionale, un furgone avrebbe deliberatamente investito le persone che stavano partecipando alla manifestazione, provocando la morte di una donna e il ferimento di almeno sedici partecipanti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto; tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche un possibile legame con ambienti dell’estremismo religioso islamico.
«Quanto accaduto a Berlino ci colpisce profondamente come comunità LGBTQ+ piacentina, ma dovrebbe ferire e unire l’intera cittadinanza, perché non è stato colpito soltanto un Pride: è stata colpita la libertà delle persone di essere sé stesse e di amare liberamente», dichiara Davide Bastoni, presidente di Arcigay Piacenza Lambda.
«Ogni forma di estremismo, di odio e di rifiuto delle diversità alimenta una spirale di violenza e discriminazione che non appartiene soltanto a Paesi lontani, ma che continua a manifestarsi anche nelle nostre società, che vogliamo considerare civili e democratiche. Per questo chiediamo alle istituzioni, a tutti i livelli, di rafforzare il proprio impegno nel contrasto ai crimini d’odio, nella tutela delle persone LGBTQ+ e nella promozione di una cultura del rispetto. È inaccettabile che ancora oggi si possa perdere la vita durante una manifestazione che rappresenta libertà, diritti e convivenza.»
Il Pride è da sempre il simbolo dell’accoglienza, della pace, della lotta per i diritti civili, della fratellanza e della sorellanza oltre ogni confine. È il luogo in cui si ricorda chi, nel
corso della storia, ha pagato con la propria vita il diritto di vivere apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, ma è soprattutto uno spazio di speranza, costruzione di una società più giusta e affermazione della dignità di ogni persona.